01 февраля 2021 00:50

Экс-депутат Рады: проблемы Донбасса требуют решения здесь и сейчас. Вечер с Владимиром Соловьевым

Украина ничего не хочет предпринять для интеграции Донбасса, а Россия не может. Как отметил в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров, ситуация зависла, а люди от этого страдают. "То, что сегодня происходит на Донбассе абсолютно точно не устраивает людей, которые там живут. И подавляющее большинство недовольных разъехались кто в Россию, кто в Украину. Но те, кто остались достойны ведь безусловно лучшей жизни", – уверен политик. По его мнению, вопрос политического решения ситуации в регионе – это вопрос длительного решения. Но экономические и социальные проблемы должны решаться сегодня и сейчас.
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Эксперт: Украина скатывается до уровня "банановой республики". Вечер с Владимиром Соловьевым
01 февраля 2021
00:40

Эксперт: Украина скатывается до уровня "банановой республики". Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 31.01.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
31 января 2021
22:40

Эфир от 31.01.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

МИД РФ призовет к ответу посольство США за подстрекательство к митингам. Вечер с Владимиром Соловьевым
30 января 2021
10:30

МИД РФ призовет к ответу посольство США за подстрекательство к митингам. Вечер с Владимиром Соловьевым

Рейтинг Зеленского тает на глазах. Вечер с Владимиром Соловьевым
30 января 2021
10:20

Рейтинг Зеленского тает на глазах. Вечер с Владимиром Соловьевым

Почему растет уличная протестная активность. Вечер с Владимиром Соловьевым
30 января 2021
10:10

Почему растет уличная протестная активность. Вечер с Владимиром Соловьевым

Что стоит за несанкционированными митингами. Вечер с Владимиром Соловьевым
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Что стоит за несанкционированными митингами. Вечер с Владимиром Соловьевым

Для Украины с Байденом связано слово война. Вечер с Владимиром Соловьевым
29 января 2021
09:18

Для Украины с Байденом связано слово война. Вечер с Владимиром Соловьевым

Истерика у властей в Киеве. Вечер с Владимиром Соловьевым
29 января 2021
09:18

Истерика у властей в Киеве. Вечер с Владимиром Соловьевым

Мария Захарова: действия соцсетей являются вмешательством в дела России. Вечер с Владимиром Соловьевым
29 января 2021
00:46

Мария Захарова: действия соцсетей являются вмешательством в дела России. Вечер с Владимиром Соловьевым

Россия призвала не допустить монополии на информацию в сети Интернет. Вечер с Владимиром Соловьевым
28 января 2021
23:59

Россия призвала не допустить монополии на информацию в сети Интернет. Вечер с Владимиром Соловьевым