Экс-депутат Рады: проблемы Донбасса требуют решения здесь и сейчас. Вечер с Владимиром Соловьевым

Украина ничего не хочет предпринять для интеграции Донбасса, а Россия не может. Как отметил в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров, ситуация зависла, а люди от этого страдают. "То, что сегодня происходит на Донбассе абсолютно точно не устраивает людей, которые там живут. И подавляющее большинство недовольных разъехались кто в Россию, кто в Украину. Но те, кто остались достойны ведь безусловно лучшей жизни", – уверен политик. По его мнению, вопрос политического решения ситуации в регионе – это вопрос длительного решения. Но экономические и социальные проблемы должны решаться сегодня и сейчас.