01 февраля 2021 01:02

Социолог: ДНР и ЛНР убивает ненависть и безразличие со стороны Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым

Сегодня Донбасс столкнулся с предательством со стороны региональной элиты. По мнению социолога Евгения Копатько, последние семь лет много говорят о том, что люди терпят, что люди ждут решения вопросов большой политики. "А мы по-прежнему "озабочены". Озабочены чем? Экономикой, которая решается на раз-два-три? В Донбассе есть люди, которые готовы и могут управлять своей собственностью, управлять процессами больший предприятий. А не понаехавшие", – заявил Евгений Копатько в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Донбасс, уверен социолог, это самый большой и успешный экономический проект Российской империи: по уровню промышленности, по переплавке человеческого потенциала, по организации производства. "Сегодня в Донбассе живут не овцы и не бараны, – обратился к украинским политикам Евгений Копатько. – Там живут люди, которые сами решают свою судьбу. У них нет психологии иждивенцев".
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Профессор Олег Матвейчев: оппозиция сама себя губит. Вечер с Владимиром Соловьевым
01 февраля 2021
02:46

Профессор Олег Матвейчев: оппозиция сама себя губит. Вечер с Владимиром Соловьевым

Владимир Жириновский: каждому поколению хочется своей революции. Вечер с Владимиром Соловьевым
01 февраля 2021
02:14

Владимир Жириновский: каждому поколению хочется своей революции. Вечер с Владимиром Соловьевым

Экс-депутат Рады: проблемы Донбасса требуют решения здесь и сейчас. Вечер с Владимиром Соловьевым
01 февраля 2021
00:50

Экс-депутат Рады: проблемы Донбасса требуют решения здесь и сейчас. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эксперт: Украина скатывается до уровня "банановой республики". Вечер с Владимиром Соловьевым
01 февраля 2021
00:40

Эксперт: Украина скатывается до уровня "банановой республики". Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 31.01.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
31 января 2021
22:40

Эфир от 31.01.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

МИД РФ призовет к ответу посольство США за подстрекательство к митингам. Вечер с Владимиром Соловьевым
30 января 2021
10:30

МИД РФ призовет к ответу посольство США за подстрекательство к митингам. Вечер с Владимиром Соловьевым

Рейтинг Зеленского тает на глазах. Вечер с Владимиром Соловьевым
30 января 2021
10:20

Рейтинг Зеленского тает на глазах. Вечер с Владимиром Соловьевым

Почему растет уличная протестная активность. Вечер с Владимиром Соловьевым
30 января 2021
10:10

Почему растет уличная протестная активность. Вечер с Владимиром Соловьевым

Что стоит за несанкционированными митингами. Вечер с Владимиром Соловьевым
30 января 2021
10:00

Что стоит за несанкционированными митингами. Вечер с Владимиром Соловьевым

Для Украины с Байденом связано слово война. Вечер с Владимиром Соловьевым
29 января 2021
09:18

Для Украины с Байденом связано слово война. Вечер с Владимиром Соловьевым