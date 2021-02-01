Социолог: ДНР и ЛНР убивает ненависть и безразличие со стороны Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым

Сегодня Донбасс столкнулся с предательством со стороны региональной элиты. По мнению социолога Евгения Копатько, последние семь лет много говорят о том, что люди терпят, что люди ждут решения вопросов большой политики. "А мы по-прежнему "озабочены". Озабочены чем? Экономикой, которая решается на раз-два-три? В Донбассе есть люди, которые готовы и могут управлять своей собственностью, управлять процессами больший предприятий. А не понаехавшие", – заявил Евгений Копатько в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Донбасс, уверен социолог, это самый большой и успешный экономический проект Российской империи: по уровню промышленности, по переплавке человеческого потенциала, по организации производства. "Сегодня в Донбассе живут не овцы и не бараны, – обратился к украинским политикам Евгений Копатько. – Там живут люди, которые сами решают свою судьбу. У них нет психологии иждивенцев".