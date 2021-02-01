01 февраля 2021 12:43

Эксперт: увлечение Навальным с возрастом проходит. 60 минут

Воскресные протесты на улицах некоторых российских городов практически полностью повторяют события в Киеве, а затем и Минске. По мнению военного корреспондента ИД "Комсомольская правда", который был свидетелем происходящего 31 января в Москве, участники протестных акций не имели никакой вменяемой повестки, кроме лозунга "Путин должен уйти". "Почему Путин должен уйти, на этот вопрос никто из вышедших в воскресенье на несанкционированный митинг, – рассказал журналист в эфире программы "60 минут", – ответить так и не смог». Точно так же люди не имеют представления о том, за что арестован Навальный, в чем он обвиняется. Никто не помнит про Ив Роше или Кировлес. "Многие участники акции во время этих процессов еще ходили в начальную школу, – отметил Александр Коц. – Складывается впечатление, что Навальному требуется постоянное омоложение своего электората, потому что люди с возрастом в нем разочаровываются".
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Западные дипломаты взяли под крыло российские НКО. 60 минут