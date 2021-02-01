01 февраля 2021 12:43

Песков о протестах: с провокаторами никакого разговора быть не может. 60 минут

В отношении хулиганов и провокаторов закон должен применяться со всей строгостью, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя агрессивное поведение протестующих на несанкционированных митингах в защиту Навального. Касательно других участников акции, г-н Песков напомнил, что существует множество законных способов выразить свою точку зрения. А нелегитимные протесты не приемлемы. Кроме того, пресс-секретарь отметил, что российская сторона не собирается прислушиваться к заявлениям американцев по поводу незаконных акций в нашей стране. Сюжет показан в эфире программы "60 минут".
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Навальный снимал фейковые фильмы в Германии на деньги США. 60 минут
01 февраля 2021
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Эфир от 01.02.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут
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В российских городах прошли митинги протеста. 60 минут