Песков о протестах: с провокаторами никакого разговора быть не может. 60 минут

В отношении хулиганов и провокаторов закон должен применяться со всей строгостью, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя агрессивное поведение протестующих на несанкционированных митингах в защиту Навального. Касательно других участников акции, г-н Песков напомнил, что существует множество законных способов выразить свою точку зрения. А нелегитимные протесты не приемлемы. Кроме того, пресс-секретарь отметил, что российская сторона не собирается прислушиваться к заявлениям американцев по поводу незаконных акций в нашей стране. Сюжет показан в эфире программы "60 минут".