01 февраля 2021 20:00

Эфир от 01.02.2021. Вести в 20:00

Страна простилась с Василием Лановым. 17,5 тысячи зараженных в РФ: минимальные цифры с октября. Как в России идет вакцинация от коронавируса? "Астра-Зенека" и "Пфайзер" в Европе не справляются. Франция и Германия – ограничивают въезд из-за новых мутаций. Отправляясь на Кубу туристы рискуют попасть в карантин даже с отрицательным тестом. Льготная ипотека и помощь во время пандемии. Большой разговор Владимира Путина с банкирами. На Чукотке ураган. Девушка с пересаженным сердцем родила ребенка! Первая телепремьера года: продолжение сериала "Склифосовский".
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Отпуск на Кубе: вместо пляжей – карантин и обсерватор. Вести в 20:00
01 февраля 2021
21:51

Отпуск на Кубе: вместо пляжей – карантин и обсерватор. Вести в 20:00

Аэропорт "Шереметьево" изменил правила заезда в зону терминалов. Вести в 20:00
01 февраля 2021
21:29

Аэропорт "Шереметьево" изменил правила заезда в зону терминалов. Вести в 20:00

Первая неделя февраля в столице будет морозной, со среды начнутся снегопады. Вести в 20:00
01 февраля 2021
21:28

Первая неделя февраля в столице будет морозной, со среды начнутся снегопады. Вести в 20:00

Европа не справляется: странам не хватает вакцин от COVID-19. Вести в 20:00
01 февраля 2021
21:08

Европа не справляется: странам не хватает вакцин от COVID-19. Вести в 20:00

Человек, который брал ответственность на себя: Путин рассказал о Ельцине. Вести в 20:00
01 февраля 2021
20:53

Человек, который брал ответственность на себя: Путин рассказал о Ельцине. Вести в 20:00

Мама с пересаженным сердцем: в московском роддоме произошло чудо. Вести в 20:00
01 февраля 2021
20:41

Мама с пересаженным сердцем: в московском роддоме произошло чудо. Вести в 20:00

Началась вакцинация "Спутником V" в ДНР и ЛНР. Вести в 20:00
01 февраля 2021
20:39

Началась вакцинация "Спутником V" в ДНР и ЛНР. Вести в 20:00

На Чукотке рекордный по скорости штормовой ветер и метель. Вести в 20:00
01 февраля 2021
20:33

На Чукотке рекордный по скорости штормовой ветер и метель. Вести в 20:00

В России COVID-19 будут лечить плазмой вакцинированных. Вести в 20:00
01 февраля 2021
20:32

В России COVID-19 будут лечить плазмой вакцинированных. Вести в 20:00

Непростой год: меры поддержки экономики. Вести в 20:00
01 февраля 2021
20:19

Непростой год: меры поддержки экономики. Вести в 20:00