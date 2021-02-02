Навальный теряет поддержку молодежи. Вечер с Владимиром Соловьевым

Алексей Навальный теряет популярность среди своих сторонников, уровень его поддержки достаточно невысокий. Такое мнение высказал обозреватель газеты "Комсомольская правда" Александр Коц. "Выходящие на протесты – не все сторонники Навального. Давайте скажем прямо: сегодня уровень его поддержки как политика или как расследователя достаточно невысокий", – сказал Коц в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". По словам журналиста, Навальному требуется систематически омолаживать свой так называемый ядерный электорат, потому что люди взрослеют, умнеют и потихоньку в нем разочаровываются. "Я не помню, чтобы на эти митинги ходили люди, которые ходили на Болотную. Уже школота 2017 года тоже не выходит на эти митинги", – заметил Коц.