02 февраля 2021 00:43

Навальный теряет поддержку молодежи. Вечер с Владимиром Соловьевым

Алексей Навальный теряет популярность среди своих сторонников, уровень его поддержки достаточно невысокий. Такое мнение высказал обозреватель газеты "Комсомольская правда" Александр Коц. "Выходящие на протесты – не все сторонники Навального. Давайте скажем прямо: сегодня уровень его поддержки как политика или как расследователя достаточно невысокий", – сказал Коц в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". По словам журналиста, Навальному требуется систематически омолаживать свой так называемый ядерный электорат, потому что люди взрослеют, умнеют и потихоньку в нем разочаровываются. "Я не помню, чтобы на эти митинги ходили люди, которые ходили на Болотную. Уже школота 2017 года тоже не выходит на эти митинги", – заметил Коц.
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Украинский сценарий для России. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
01:23

Украинский сценарий для России. Вечер с Владимиром Соловьевым

Симоньян: Ельцин и Навальный не сравнимы. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
00:49

Симоньян: Ельцин и Навальный не сравнимы. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 01.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
01 февраля 2021
23:35

Эфир от 01.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Профессор Олег Матвейчев: оппозиция сама себя губит. Вечер с Владимиром Соловьевым
01 февраля 2021
02:46

Профессор Олег Матвейчев: оппозиция сама себя губит. Вечер с Владимиром Соловьевым

Владимир Жириновский: каждому поколению хочется своей революции. Вечер с Владимиром Соловьевым
01 февраля 2021
02:14

Владимир Жириновский: каждому поколению хочется своей революции. Вечер с Владимиром Соловьевым

Социолог: ДНР и ЛНР убивает ненависть и безразличие со стороны Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым
01 февраля 2021
01:02

Социолог: ДНР и ЛНР убивает ненависть и безразличие со стороны Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым

Экс-депутат Рады: проблемы Донбасса требуют решения здесь и сейчас. Вечер с Владимиром Соловьевым
01 февраля 2021
00:50

Экс-депутат Рады: проблемы Донбасса требуют решения здесь и сейчас. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эксперт: Украина скатывается до уровня "банановой республики". Вечер с Владимиром Соловьевым
01 февраля 2021
00:40

Эксперт: Украина скатывается до уровня "банановой республики". Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 31.01.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
31 января 2021
22:40

Эфир от 31.01.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

МИД РФ призовет к ответу посольство США за подстрекательство к митингам. Вечер с Владимиром Соловьевым
30 января 2021
10:30

МИД РФ призовет к ответу посольство США за подстрекательство к митингам. Вечер с Владимиром Соловьевым