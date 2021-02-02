Украинский сценарий для России. Вечер с Владимиром Соловьевым

Коллективный Запад преследует цель повторить в России украинский сценарий. Такое мнение высказала профессор МГИМО, доктор политических наук Елена Пономарева. "Запад надеется повторить в России украинский сценарий, когда можно будет все переприватизировать совершенно заново, запустить сюда корпорации совершенно иного формата и, возможно, дойти до того, чтобы продавать землю продавать как украинские коллеги ", – сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". При этом Запад, по словам Пономаревой, в первую очередь преследует цель смещения президента России и его окружения.