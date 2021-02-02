02 февраля 2021 01:23

Украинский сценарий для России. Вечер с Владимиром Соловьевым

Коллективный Запад преследует цель повторить в России украинский сценарий. Такое мнение высказала профессор МГИМО, доктор политических наук Елена Пономарева. "Запад надеется повторить в России украинский сценарий, когда можно будет все переприватизировать совершенно заново, запустить сюда корпорации совершенно иного формата и, возможно, дойти до того, чтобы продавать землю продавать как украинские коллеги ", – сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". При этом Запад, по словам Пономаревой, в первую очередь преследует цель смещения президента России и его окружения.
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Симоньян: Ельцин и Навальный не сравнимы. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
00:49

Симоньян: Ельцин и Навальный не сравнимы. Вечер с Владимиром Соловьевым

Навальный теряет поддержку молодежи. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
00:43

Навальный теряет поддержку молодежи. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 01.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
01 февраля 2021
23:35

Эфир от 01.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Профессор Олег Матвейчев: оппозиция сама себя губит. Вечер с Владимиром Соловьевым
01 февраля 2021
02:46

Профессор Олег Матвейчев: оппозиция сама себя губит. Вечер с Владимиром Соловьевым

Владимир Жириновский: каждому поколению хочется своей революции. Вечер с Владимиром Соловьевым
01 февраля 2021
02:14

Владимир Жириновский: каждому поколению хочется своей революции. Вечер с Владимиром Соловьевым

Социолог: ДНР и ЛНР убивает ненависть и безразличие со стороны Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым
01 февраля 2021
01:02

Социолог: ДНР и ЛНР убивает ненависть и безразличие со стороны Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым

Экс-депутат Рады: проблемы Донбасса требуют решения здесь и сейчас. Вечер с Владимиром Соловьевым
01 февраля 2021
00:50

Экс-депутат Рады: проблемы Донбасса требуют решения здесь и сейчас. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эксперт: Украина скатывается до уровня "банановой республики". Вечер с Владимиром Соловьевым
01 февраля 2021
00:40

Эксперт: Украина скатывается до уровня "банановой республики". Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 31.01.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
31 января 2021
22:40

Эфир от 31.01.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

МИД РФ призовет к ответу посольство США за подстрекательство к митингам. Вечер с Владимиром Соловьевым
30 января 2021
10:30

МИД РФ призовет к ответу посольство США за подстрекательство к митингам. Вечер с Владимиром Соловьевым