Запад ставит не только на Навального. Вечер с Владимиром Соловьевым

Покровители Алексея Навального в странах Запада не связывают лишь с ним одним свои планы по дестабилизации ситуации в России. С таким утверждением выступил главный редактор интернет-издания World Economy (Германия) Александр Сосновский. "Навальный как таковой сценаристов не очень интересует. Они запустили их (сценариев – ред.) много. Что будет с Навальным? В принципе, для них это последнее дело", – сказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Ситуацию с Навальным журналист склонен рассматривать в качестве одного из тех сценариев, что пишутся в странах Запада, в том числе в Германии. Вполне вероятно, что на передний план борьбы за разрушение российского государства может быть выдвинута супруга Навального Юлия или "третье лицо, которое мы пока еще сегодня не знаем, поскольку речь идет о достаточно длинном пути", сказал Сосновский.