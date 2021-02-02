02 февраля 2021 01:28

Запад ставит не только на Навального. Вечер с Владимиром Соловьевым

Покровители Алексея Навального в странах Запада не связывают лишь с ним одним свои планы по дестабилизации ситуации в России. С таким утверждением выступил главный редактор интернет-издания World Economy (Германия) Александр Сосновский. "Навальный как таковой сценаристов не очень интересует. Они запустили их (сценариев – ред.) много. Что будет с Навальным? В принципе, для них это последнее дело", – сказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Ситуацию с Навальным журналист склонен рассматривать в качестве одного из тех сценариев, что пишутся в странах Запада, в том числе в Германии. Вполне вероятно, что на передний план борьбы за разрушение российского государства может быть выдвинута супруга Навального Юлия или "третье лицо, которое мы пока еще сегодня не знаем, поскольку речь идет о достаточно длинном пути", сказал Сосновский.
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Украинский сценарий для России. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
01:23

Украинский сценарий для России. Вечер с Владимиром Соловьевым

Симоньян: Ельцин и Навальный не сравнимы. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
00:49

Симоньян: Ельцин и Навальный не сравнимы. Вечер с Владимиром Соловьевым

Навальный теряет поддержку молодежи. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
00:43

Навальный теряет поддержку молодежи. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 01.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
01 февраля 2021
23:35

Эфир от 01.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Профессор Олег Матвейчев: оппозиция сама себя губит. Вечер с Владимиром Соловьевым
01 февраля 2021
02:46

Профессор Олег Матвейчев: оппозиция сама себя губит. Вечер с Владимиром Соловьевым

Владимир Жириновский: каждому поколению хочется своей революции. Вечер с Владимиром Соловьевым
01 февраля 2021
02:14

Владимир Жириновский: каждому поколению хочется своей революции. Вечер с Владимиром Соловьевым

Социолог: ДНР и ЛНР убивает ненависть и безразличие со стороны Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым
01 февраля 2021
01:02

Социолог: ДНР и ЛНР убивает ненависть и безразличие со стороны Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым

Экс-депутат Рады: проблемы Донбасса требуют решения здесь и сейчас. Вечер с Владимиром Соловьевым
01 февраля 2021
00:50

Экс-депутат Рады: проблемы Донбасса требуют решения здесь и сейчас. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эксперт: Украина скатывается до уровня "банановой республики". Вечер с Владимиром Соловьевым
01 февраля 2021
00:40

Эксперт: Украина скатывается до уровня "банановой республики". Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 31.01.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
31 января 2021
22:40

Эфир от 31.01.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым