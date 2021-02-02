02 февраля 2021 09:08

Экс-депутат Рады: Зеленский начал сливать своих людей Америке. Вечер с Владимиром Соловьевым

Депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского исключили из рядов партии "Слуга народа" за вмешательство в выборы США. Как считает экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, президент Украины сделал это по указке Вашингтона. Зеленский фактически сдал своего близкого друга Америке, в одночасье объявив его коррупционером. "Президент Украины начинает сливать своих людей. Настанет время, когда народ выйдет на улицу, и ни один человек не придет защитить администрацию Зеленского", – подчеркнул г-н Килинкаров в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
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Донбасс благодарен России за вакцину и помощь в борьбе с пандемией. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
09:14

Донбасс благодарен России за вакцину и помощь в борьбе с пандемией. Вечер с Владимиром Соловьевым

Правящая элита Украины разворовала ковидный фонд и вышла на паперть. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
09:03

Правящая элита Украины разворовала ковидный фонд и вышла на паперть. Вечер с Владимиром Соловьевым

Запад ставит не только на Навального. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
01:28

Запад ставит не только на Навального. Вечер с Владимиром Соловьевым

Украинский сценарий для России. Вечер с Владимиром Соловьевым
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Симоньян: Ельцин и Навальный не сравнимы. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
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Симоньян: Ельцин и Навальный не сравнимы. Вечер с Владимиром Соловьевым

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Навальный теряет поддержку молодежи. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 01.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
01 февраля 2021
23:35

Эфир от 01.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Профессор Олег Матвейчев: оппозиция сама себя губит. Вечер с Владимиром Соловьевым
01 февраля 2021
02:46

Профессор Олег Матвейчев: оппозиция сама себя губит. Вечер с Владимиром Соловьевым

Владимир Жириновский: каждому поколению хочется своей революции. Вечер с Владимиром Соловьевым
01 февраля 2021
02:14

Владимир Жириновский: каждому поколению хочется своей революции. Вечер с Владимиром Соловьевым

Социолог: ДНР и ЛНР убивает ненависть и безразличие со стороны Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым
01 февраля 2021
01:02

Социолог: ДНР и ЛНР убивает ненависть и безразличие со стороны Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым