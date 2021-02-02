Экс-депутат Рады: Зеленский начал сливать своих людей Америке. Вечер с Владимиром Соловьевым

Депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского исключили из рядов партии "Слуга народа" за вмешательство в выборы США. Как считает экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, президент Украины сделал это по указке Вашингтона. Зеленский фактически сдал своего близкого друга Америке, в одночасье объявив его коррупционером. "Президент Украины начинает сливать своих людей. Настанет время, когда народ выйдет на улицу, и ни один человек не придет защитить администрацию Зеленского", – подчеркнул г-н Килинкаров в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".