02 февраля 2021 09:03

Правящая элита Украины разворовала ковидный фонд и вышла на паперть. Вечер с Владимиром Соловьевым

Украина стоит с протянутой рукой от тупости, безмозглости и воровства правящей элиты, которая много месяцев врет народу, раскрадывая ковидный фонд. Такой комментарий на интервью Владимира Зеленского телекомпании НВО дал сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович. При этом политик привел конкретные цифры. За последний период в Незалежной зафиксировано 8 тысяч самоубийств, 5 миллионов – выехали в Польшу и Западную Европу, 1 миллион – получили российские паспорта. Получается, что нынешнее руководство пришло когда-то к власти, чтобы окончательно добить страну, резюмировал г-н Рвбинович. Фрагмент его выступления показан в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
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Владимир Жириновский: каждому поколению хочется своей революции. Вечер с Владимиром Соловьевым

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01 февраля 2021
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Социолог: ДНР и ЛНР убивает ненависть и безразличие со стороны Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым