Украина стоит с протянутой рукой от тупости, безмозглости и воровства правящей элиты, которая много месяцев врет народу, раскрадывая ковидный фонд. Такой комментарий на интервью Владимира Зеленского телекомпании НВО дал сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович. При этом политик привел конкретные цифры. За последний период в Незалежной зафиксировано 8 тысяч самоубийств, 5 миллионов – выехали в Польшу и Западную Европу, 1 миллион – получили российские паспорта. Получается, что нынешнее руководство пришло когда-то к власти, чтобы окончательно добить страну, резюмировал г-н Рвбинович. Фрагмент его выступления показан в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".