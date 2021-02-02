02 февраля 2021 09:14

Донбасс благодарен России за вакцину и помощь в борьбе с пандемией. Вечер с Владимиром Соловьевым

В эфире политического ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник выразил благодарность России за поставку вакцины от коронавируса в ДНР. "Я должен сказать большое спасибо России, потому что наконец-то в Донбасс пришла вакцина. И это не только шанс защититься от заболевания, но и подтверждение того, что мы не брошены", – сказал представитель ЛНР. Вышло так, что Донбасс получил вакцину раньше, чем Украина, которая "дружит" со всем международным сообществом, отметил г-н Мирошник.
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