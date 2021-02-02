02 февраля 2021 13:37

Дело о хищении братьями Навальными денег у компании "Ив Роше". 60 минут

"Дело "Ив Роше" – одно из нескольких возбуждённых Следственным комитетом России уголовных дел. По данным следствия, весной 2008 года братья Навальные обманом навязали российскому подразделению "Ив Роше" и фирме "Многопрофильная процессинговая компания" (МПК) посредника в транспортно-логистических услугах – свою фирму "Главное подписное агентство" (Главподписка) и таким образом украли у "Ив Роше Восток" 26 млн рублей, а у МПК – 3,8 млн рублей. Сюжет показан в программе "60 минут".
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Володин: ситуация с Навальным сложилась по вине тех, кто за ним стоит. 60 минут
02 февраля 2021
13:41

Володин: ситуация с Навальным сложилась по вине тех, кто за ним стоит. 60 минут

ФСИН не хватило 15 минут на перечисление нарушений закона Навальным. 60 минут
02 февраля 2021
13:37

ФСИН не хватило 15 минут на перечисление нарушений закона Навальным. 60 минут

Кремль надеется, что в Европе не будут связывать отношения с Россией и дело Навального. 60 минут
02 февраля 2021
13:30

Кремль надеется, что в Европе не будут связывать отношения с Россией и дело Навального. 60 минут

В суде по делу Навального звучит английская и немецкая речь. 60 минут
02 февраля 2021
13:28

В суде по делу Навального звучит английская и немецкая речь. 60 минут

ФСИН объяснила, почему раньше не реагировала на нарушения Навального. 60 минут
02 февраля 2021
13:25

ФСИН объяснила, почему раньше не реагировала на нарушения Навального. 60 минут

Навальный в суде: ФСИН просит реальный срок. 60 минут
02 февраля 2021
13:22

Навальный в суде: ФСИН просит реальный срок. 60 минут

Десятки иностранных дипломатов прибыли на слушание дела Навального. 60 минут
02 февраля 2021
13:18

Десятки иностранных дипломатов прибыли на слушание дела Навального. 60 минут

Иностранные дипломаты съехались на судебное заседание по делу Навального. 60 минут
02 февраля 2021
13:15

Иностранные дипломаты съехались на судебное заседание по делу Навального. 60 минут

Дело Навального: Генпрокуратура поддержала инициативу ФСИН. 60 минут
02 февраля 2021
12:49

Дело Навального: Генпрокуратура поддержала инициативу ФСИН. 60 минут

Спикер Госдумы предлагает жестоко наказывать за призывы к санкциям против России. 60 минут
02 февраля 2021
12:49

Спикер Госдумы предлагает жестоко наказывать за призывы к санкциям против России. 60 минут