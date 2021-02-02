Дело о хищении братьями Навальными денег у компании "Ив Роше". 60 минут

"Дело "Ив Роше" – одно из нескольких возбуждённых Следственным комитетом России уголовных дел. По данным следствия, весной 2008 года братья Навальные обманом навязали российскому подразделению "Ив Роше" и фирме "Многопрофильная процессинговая компания" (МПК) посредника в транспортно-логистических услугах – свою фирму "Главное подписное агентство" (Главподписка) и таким образом украли у "Ив Роше Восток" 26 млн рублей, а у МПК – 3,8 млн рублей. Сюжет показан в программе "60 минут".