02 февраля 2021 13:37

Лавров уличил Запад в инсценировке отравления Навального. 60 минут

Комментируя ситуацию с "отравлением" Алексея Навального, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что немецкая сторона сообщила о выявлении в биоматериалах берлинского пациента боевого отравляющего вещества, которое нигде не значится. Результаты этих исследований перепроверялись в ряде западных лабораторий. Однако, по итогам изысканий, никакой информации, которая бы реально показывала обоснованность обвинений в адрес российского руководства, предоставлено не было, подчеркнул глава МИД. Если выдвигаются обвинения, должны быть доказательства вины. В противном случае, есть все основания полагать, что это – инсценировка, считает Сергей Лавров. Фрагмент его выступления показан в эфире программы "60 минут".
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Нет ответа: иностранные дипломаты не комментируют интерес к Навальному. 60 минут
02 февраля 2021
14:54

Нет ответа: иностранные дипломаты не комментируют интерес к Навальному. 60 минут

Володин: ситуация с Навальным сложилась по вине тех, кто за ним стоит. 60 минут
02 февраля 2021
13:41

Володин: ситуация с Навальным сложилась по вине тех, кто за ним стоит. 60 минут

Дело о хищении братьями Навальными денег у компании "Ив Роше". 60 минут
02 февраля 2021
13:37

Дело о хищении братьями Навальными денег у компании "Ив Роше". 60 минут

ФСИН не хватило 15 минут на перечисление нарушений закона Навальным. 60 минут
02 февраля 2021
13:37

ФСИН не хватило 15 минут на перечисление нарушений закона Навальным. 60 минут

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02 февраля 2021
13:35

Соратник Навального просил у британцев денег на информационную войну с Россией. 60 минут

Кремль надеется, что в Европе не будут связывать отношения с Россией и дело Навального. 60 минут
02 февраля 2021
13:30

Кремль надеется, что в Европе не будут связывать отношения с Россией и дело Навального. 60 минут

В суде по делу Навального звучит английская и немецкая речь. 60 минут
02 февраля 2021
13:28

В суде по делу Навального звучит английская и немецкая речь. 60 минут

ФСИН объяснила, почему раньше не реагировала на нарушения Навального. 60 минут
02 февраля 2021
13:25

ФСИН объяснила, почему раньше не реагировала на нарушения Навального. 60 минут

Навальный в суде: ФСИН просит реальный срок. 60 минут
02 февраля 2021
13:22

Навальный в суде: ФСИН просит реальный срок. 60 минут

Десятки иностранных дипломатов прибыли на слушание дела Навального. 60 минут
02 февраля 2021
13:18

Десятки иностранных дипломатов прибыли на слушание дела Навального. 60 минут