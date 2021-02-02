Лавров уличил Запад в инсценировке отравления Навального. 60 минут

Комментируя ситуацию с "отравлением" Алексея Навального, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что немецкая сторона сообщила о выявлении в биоматериалах берлинского пациента боевого отравляющего вещества, которое нигде не значится. Результаты этих исследований перепроверялись в ряде западных лабораторий. Однако, по итогам изысканий, никакой информации, которая бы реально показывала обоснованность обвинений в адрес российского руководства, предоставлено не было, подчеркнул глава МИД. Если выдвигаются обвинения, должны быть доказательства вины. В противном случае, есть все основания полагать, что это – инсценировка, считает Сергей Лавров. Фрагмент его выступления показан в эфире программы "60 минут".