02 февраля 2021 19:53

Депутат Госдумы РФ: парады послов направлены на раскачивание страны. 60 минут

За год в России суды принимают тысячи решений об изменении меры пресечения с условного заключения на реальный срок с отбыванием в колонии. Однако, как заметил в эфире программы "60 минут" депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев, мы не видим на этих заседаниях иностранных дипломатов. "Они в последний раз в российский суд заходили во время "болотных процессов". Как только появляется возможность раскачать ситуацию в России, то они обязательно там будут", – уверен Алексей Журавлев. Он сравнил заявления Светланы Тихановской и Алексея Навального. "Посмотрите: они же один в один. Не надо рассказывать нам о том, что это случайное совпадение. О чем они просят? Они просят о введении санкций".
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Малочисленная группа сторонников Навального у Мосгорсуда. 60 минут
02 февраля 2021
20:00

Малочисленная группа сторонников Навального у Мосгорсуда. 60 минут

Журналисты ожидают решения Мосгорсуда. 60 минут
02 февраля 2021
19:39

Журналисты ожидают решения Мосгорсуда. 60 минут

Западные СМИ ожидают начала беспорядков в связи с приговором Навальному. 60 минут
02 февраля 2021
19:39

Западные СМИ ожидают начала беспорядков в связи с приговором Навальному. 60 минут

Игорь Коротченко: мы видим в деле Навального новый "заговор послов". 60 минут
02 февраля 2021
18:45

Игорь Коротченко: мы видим в деле Навального новый "заговор послов". 60 минут

Почему США так тревожит арест Навального. 60 минут
02 февраля 2021
18:45

Почему США так тревожит арест Навального. 60 минут

Суд без инцидентов. 60 минут
02 февраля 2021
18:45

Суд без инцидентов. 60 минут

Европейский суд по правам человека не нашел политики в деле "Ив Роше". 60 минут
02 февраля 2021
18:45

Европейский суд по правам человека не нашел политики в деле "Ив Роше". 60 минут

Навальный шутит и улыбается в суде. 60 минут
02 февраля 2021
18:45

Навальный шутит и улыбается в суде. 60 минут

Эфир от 02.02.2021 (18:40). Дело Навального в Мосгорсуде. 60 минут
02 февраля 2021
18:40

Эфир от 02.02.2021 (18:40). Дело Навального в Мосгорсуде. 60 минут

Нет ответа: иностранные дипломаты не комментируют интерес к Навальному. 60 минут
02 февраля 2021
14:54

Нет ответа: иностранные дипломаты не комментируют интерес к Навальному. 60 минут