Депутат Госдумы РФ: парады послов направлены на раскачивание страны. 60 минут

За год в России суды принимают тысячи решений об изменении меры пресечения с условного заключения на реальный срок с отбыванием в колонии. Однако, как заметил в эфире программы "60 минут" депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев, мы не видим на этих заседаниях иностранных дипломатов. "Они в последний раз в российский суд заходили во время "болотных процессов". Как только появляется возможность раскачать ситуацию в России, то они обязательно там будут", – уверен Алексей Журавлев. Он сравнил заявления Светланы Тихановской и Алексея Навального. "Посмотрите: они же один в один. Не надо рассказывать нам о том, что это случайное совпадение. О чем они просят? Они просят о введении санкций".