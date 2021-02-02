02 февраля 2021 19:00

Эфир от 02.02.2021 (19:00). Факты

Встреча с "Учителями года". Путин: Россия на всех уровнях достойно проходит испытания, связанные с пандемией. Эффективность "Спутника V" признали на международном уровне. Фитнес возвращается: развитие программ для людей, которые перенесли заболевания. Непогода в нескольких регионах: в Башкирии и Оренбургской области это связано с серией активных южных циклонов. А ураганные ветра и сильные снегопады на территории Чукотского полуострова вызвала другая пара циклонов, которые расположились у берегов Дальнего Востока.
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Эфир от 01.02.2021 (22:00). Факты
01 февраля 2021
22:00

Эфир от 01.02.2021 (22:00). Факты

Эфир от 01.02.2021 (19:00). Факты
01 февраля 2021
20:08

Эфир от 01.02.2021 (19:00). Факты

Эфир от 29.01.2021 (22:00). Факты
29 января 2021
22:00

Эфир от 29.01.2021 (22:00). Факты

Эфир от 28.01.2021 (22:00). Факты
28 января 2021
22:00

Эфир от 28.01.2021 (22:00). Факты

Правительство РФ одобрило стратегию развития лесного комплекса до 2030 года. Факты
28 января 2021
20:02

Правительство РФ одобрило стратегию развития лесного комплекса до 2030 года. Факты

"Россия 24" и "Россия 1" стали самыми цитируемыми в 2020 году. Факты
28 января 2021
20:02

"Россия 24" и "Россия 1" стали самыми цитируемыми в 2020 году. Факты

Анастасия Ракова: заболеваемость коронавирусом в Москве устойчиво снижается. Факты
28 января 2021
19:25

Анастасия Ракова: заболеваемость коронавирусом в Москве устойчиво снижается. Факты

Павел Сорокин: цены на бензин необходимо стабилизировать. Факты
28 января 2021
19:21

Павел Сорокин: цены на бензин необходимо стабилизировать. Факты

Эфир от 28.01.2020 (19:00). Факты
28 января 2021
19:00

Эфир от 28.01.2020 (19:00). Факты

Эфир от 27.01.2021 (22:00). Факты
27 января 2021
22:00

Эфир от 27.01.2021 (22:00). Факты