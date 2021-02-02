Эфир от 02.02.2021 (19:00). Факты

Встреча с "Учителями года". Путин: Россия на всех уровнях достойно проходит испытания, связанные с пандемией. Эффективность "Спутника V" признали на международном уровне. Фитнес возвращается: развитие программ для людей, которые перенесли заболевания. Непогода в нескольких регионах: в Башкирии и Оренбургской области это связано с серией активных южных циклонов. А ураганные ветра и сильные снегопады на территории Чукотского полуострова вызвала другая пара циклонов, которые расположились у берегов Дальнего Востока.