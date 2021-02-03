03 февраля 2021 00:29

Политолог: Навальный взглянул в глаза честной реальности. Вечер с Владимиром Соловьевым

Являются ли все выкрики Навального в адрес прокурора или судьи, его поведение в целом представлением на публику или это его искреннее состояние. По мнению доцента РАНХиГС Сергей Карнаухов, Навальный не разыгрывал спектакль, он увидел, что новая реальность пришла в его жизнь, а координат этой реальности в системе его мышления не оказалось. Если посмотреть на представителей посольств, то мы увидим список из одних политических советников, а это, заметил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" Сергей Карнаухов, с гарантией сотрудники спецслужб. Они были уверены, что, придя в суд, они надавят на некие политические силы в России, что в их системе координат это сработает.
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Мария Захарова: дипломатический раут в суде – это политическая акция. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
23:54

Мария Захарова: дипломатический раут в суде – это политическая акция. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эксперт: мир увидел пример дипломатического "крышевания". Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
23:44

Эксперт: мир увидел пример дипломатического "крышевания". Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 02.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
23:35

Эфир от 02.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Донбасс благодарен России за вакцину и помощь в борьбе с пандемией. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
09:14

Донбасс благодарен России за вакцину и помощь в борьбе с пандемией. Вечер с Владимиром Соловьевым

Экс-депутат Рады: Зеленский начал сливать своих людей Америке. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
09:08

Экс-депутат Рады: Зеленский начал сливать своих людей Америке. Вечер с Владимиром Соловьевым

Правящая элита Украины разворовала ковидный фонд и вышла на паперть. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
09:03

Правящая элита Украины разворовала ковидный фонд и вышла на паперть. Вечер с Владимиром Соловьевым

Запад ставит не только на Навального. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
01:28

Запад ставит не только на Навального. Вечер с Владимиром Соловьевым

Украинский сценарий для России. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
01:23

Украинский сценарий для России. Вечер с Владимиром Соловьевым

Симоньян: Ельцин и Навальный не сравнимы. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
00:49

Симоньян: Ельцин и Навальный не сравнимы. Вечер с Владимиром Соловьевым

Навальный теряет поддержку молодежи. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
00:43

Навальный теряет поддержку молодежи. Вечер с Владимиром Соловьевым