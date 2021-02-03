Политолог: Навальный взглянул в глаза честной реальности. Вечер с Владимиром Соловьевым

Являются ли все выкрики Навального в адрес прокурора или судьи, его поведение в целом представлением на публику или это его искреннее состояние. По мнению доцента РАНХиГС Сергей Карнаухов, Навальный не разыгрывал спектакль, он увидел, что новая реальность пришла в его жизнь, а координат этой реальности в системе его мышления не оказалось. Если посмотреть на представителей посольств, то мы увидим список из одних политических советников, а это, заметил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" Сергей Карнаухов, с гарантией сотрудники спецслужб. Они были уверены, что, придя в суд, они надавят на некие политические силы в России, что в их системе координат это сработает.