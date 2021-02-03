В суде Навальный хамил, дерзил и ухмылялся. 60 минут

Буквально с первых минут заседания Алексей Навальный превратил суд в шоу: судье дерзил, прокурора называл "девушкой в погонах". Решение суда по итогам девятичасового заседания Навальный выслушал с ухмылкой, назвав его сфабрикованным. Представители ФСИН и прокурор на провокации блогера реагировали более чем корректно. По завершению суда иностранные дипломаты, присутствовавшие на слушании, покинули здание, не дав при этом никаких комментариев. Сюжет показан в эфире программы "60 минут".