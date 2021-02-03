03 февраля 2021 12:49

В суде Навальный хамил, дерзил и ухмылялся. 60 минут

Буквально с первых минут заседания Алексей Навальный превратил суд в шоу: судье дерзил, прокурора называл "девушкой в погонах". Решение суда по итогам девятичасового заседания Навальный выслушал с ухмылкой, назвав его сфабрикованным. Представители ФСИН и прокурор на провокации блогера реагировали более чем корректно. По завершению суда иностранные дипломаты, присутствовавшие на слушании, покинули здание, не дав при этом никаких комментариев. Сюжет показан в эфире программы "60 минут".
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Западные страны взорвались обвинениями в адрес России. 60 минут
03 февраля 2021
12:49

Западные страны взорвались обвинениями в адрес России. 60 минут

Три украинских телеканала пропали из эфира. 60 минут
03 февраля 2021
12:49

Три украинских телеканала пропали из эфира. 60 минут

Зеленский попал в политическую яму, из которой не выбраться. 60 минут
03 февраля 2021
12:49

Зеленский попал в политическую яму, из которой не выбраться. 60 минут

Эфир от 03.02.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут
03 февраля 2021
12:40

Эфир от 03.02.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут

Малочисленная группа сторонников Навального у Мосгорсуда. 60 минут
02 февраля 2021
20:00

Малочисленная группа сторонников Навального у Мосгорсуда. 60 минут

Депутат Госдумы РФ: парады послов направлены на раскачивание страны. 60 минут
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19:53

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Журналисты ожидают решения Мосгорсуда. 60 минут
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Западные СМИ ожидают начала беспорядков в связи с приговором Навальному. 60 минут

Почему США так тревожит арест Навального. 60 минут
02 февраля 2021
18:45

Почему США так тревожит арест Навального. 60 минут

Игорь Коротченко: мы видим в деле Навального новый "заговор послов". 60 минут
02 февраля 2021
18:45

Игорь Коротченко: мы видим в деле Навального новый "заговор послов". 60 минут