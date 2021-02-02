Социолог: дерусификация Украины набирает обороты. Вечер с Владимиром Соловьевым

Процесс дерусификации Украины набирает обороты. Об этом сообщил украинский социолог Евгений Копатько. "Дерусификация продолжается, она набирает обороты. По данным последних опросов, более 50% граждан поддерживают решение о переводе общепита на украинский язык. Большинство граждан Украины принимает эту позицию, которая непосредственно входит в глубины социальной жизни человека. Причем, все больше таких людей становится на востоке", – сказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Копатько обратил также внимание на тот факт, что впервые за долгие годы социологических наблюдений на Украине не идентифицировано политиков, чей уровень популярности превышает 20%. Единственный относительный фаворит – действующий президент Владимир Зеленский, уровень поддержки населением которого сейчас составляет всего около 25%.