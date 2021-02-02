02 февраля 2021 23:40

Социолог: дерусификация Украины набирает обороты. Вечер с Владимиром Соловьевым

Процесс дерусификации Украины набирает обороты. Об этом сообщил украинский социолог Евгений Копатько. "Дерусификация продолжается, она набирает обороты. По данным последних опросов, более 50% граждан поддерживают решение о переводе общепита на украинский язык. Большинство граждан Украины принимает эту позицию, которая непосредственно входит в глубины социальной жизни человека. Причем, все больше таких людей становится на востоке", – сказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Копатько обратил также внимание на тот факт, что впервые за долгие годы социологических наблюдений на Украине не идентифицировано политиков, чей уровень популярности превышает 20%. Единственный относительный фаворит – действующий президент Владимир Зеленский, уровень поддержки населением которого сейчас составляет всего около 25%.
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Политолог: Навальный взглянул в глаза честной реальности. Вечер с Владимиром Соловьевым
03 февраля 2021
00:29

Политолог: Навальный взглянул в глаза честной реальности. Вечер с Владимиром Соловьевым

Мария Захарова: дипломатический раут в суде – это политическая акция. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
23:54

Мария Захарова: дипломатический раут в суде – это политическая акция. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эксперт: мир увидел пример дипломатического "крышевания". Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
23:44

Эксперт: мир увидел пример дипломатического "крышевания". Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 02.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
23:35

Эфир от 02.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Донбасс благодарен России за вакцину и помощь в борьбе с пандемией. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
09:14

Донбасс благодарен России за вакцину и помощь в борьбе с пандемией. Вечер с Владимиром Соловьевым

Экс-депутат Рады: Зеленский начал сливать своих людей Америке. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
09:08

Экс-депутат Рады: Зеленский начал сливать своих людей Америке. Вечер с Владимиром Соловьевым

Правящая элита Украины разворовала ковидный фонд и вышла на паперть. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
09:03

Правящая элита Украины разворовала ковидный фонд и вышла на паперть. Вечер с Владимиром Соловьевым

Запад ставит не только на Навального. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
01:28

Запад ставит не только на Навального. Вечер с Владимиром Соловьевым

Украинский сценарий для России. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
01:23

Украинский сценарий для России. Вечер с Владимиром Соловьевым

Симоньян: Ельцин и Навальный не сравнимы. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
00:49

Симоньян: Ельцин и Навальный не сравнимы. Вечер с Владимиром Соловьевым