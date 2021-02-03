03 февраля 2021 18:54

Лавров заявил о тенденциозности СМИ на Западе. 60 минут

Глава МИД РФ Сергей Лавров указал на однобокость освещения западными СМИ не только событий, связанных с Алексеем Навальным, но и с Россией в целом. По словам министра, "истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, она, конечно же, зашкаливает". При этом министр указал, что на Западе полиция гораздо более жестко, чем российские правоохранительные органы, разбирается с участниками любых несанкционированных митингов и протестных акций. Сюжет показан в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Эфир от 03.02.2021 (18:40). 60 минут
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Эфир от 03.02.2021 (18:40). 60 минут

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