03 февраля 2021 20:00

Эфир от 03.02.2021. Вести в 20:00

Вещание отключили, когда речь зашла о Зеленском. Санкции в отношении трех телеканалов ввел лично украинский президент. Журналисты уходят в подполье. Оппозиция готовит импичмент. Москва и Вашингтон обменялись нотами: Договор по СНВ официально продлен на прежних условиях. Российский "Спутник V" выходит на новые орбиты. Пожарные искали людей до последнего: трагедия в Красноярске. Техосмотр теперь придется проходить, иначе штраф. Почему новую диагностическую карту просто так не купишь.
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Две недели президентства Байдена: что происходит в США. Вести в 20:00
03 февраля 2021
20:54

Две недели президентства Байдена: что происходит в США. Вести в 20:00

Истерика зашкаливает: Лавров – об освещении дела Навального на Западе. Вести в 20:00
03 февраля 2021
20:49

Истерика зашкаливает: Лавров – об освещении дела Навального на Западе. Вести в 20:00

Секретный институт вирусологии в Китае: что рассказали экспертам ВОЗ. Вести в 20:00
03 февраля 2021
20:45

Секретный институт вирусологии в Китае: что рассказали экспертам ВОЗ. Вести в 20:00

Новый законопроект Украины о Донбассе: выход Киева из минских соглашений. Вести в 20:00
03 февраля 2021
20:28

Новый законопроект Украины о Донбассе: выход Киева из минских соглашений. Вести в 20:00

Искали людей до последнего: пожар в Красноярске унес жизни четырех человек. Вести в 20:00
03 февраля 2021
20:19

Искали людей до последнего: пожар в Красноярске унес жизни четырех человек. Вести в 20:00

В Бангалоре открылся международный авиасалон Aero India. Вести в 20:00
03 февраля 2021
20:16

В Бангалоре открылся международный авиасалон Aero India. Вести в 20:00

Глава Агентства стратегических инициатив рассказала Путину о новых проектах. Вести в 20:00
03 февраля 2021
20:12

Глава Агентства стратегических инициатив рассказала Путину о новых проектах. Вести в 20:00

Память легендарного диктора Юрия Левитана увековечили в Москве. Вести в 20:00
02 февраля 2021
21:14

Память легендарного диктора Юрия Левитана увековечили в Москве. Вести в 20:00

Новый вид обмана: как нажиться на "ковидных паспортах". Вести в 20:00
02 февраля 2021
21:11

Новый вид обмана: как нажиться на "ковидных паспортах". Вести в 20:00

Массовая авария на Кутузовском: таксист уснул за рулем. Вести в 20:00
02 февраля 2021
21:06

Массовая авария на Кутузовском: таксист уснул за рулем. Вести в 20:00