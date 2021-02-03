Неубедительные призывы соратников Навального за границей. 60 минут

Как бы ни пытались мигранты, иностранные агенты из ФБК ("Фонд борьбы с коррупцией" включен Минюстом в список иноагентов) типа Волкова, Ашуркова, Жданова, Певчих перевернуть все с ног на голову и представить решение суда несправедливой ошибкой, выглядит это неубедительно. Гражданка Великобритании Певчих из Берлина оскорбляет российскую судебную систему и обещает всех посадить. Но круче всех выступил еще один подданный британской королевы г-н Ашурков. В эфире британского Sky News он мечтает о Майдане. Сюжет показан в эфире программы "60 минут".