03 февраля 2021 18:54

Неубедительные призывы соратников Навального за границей. 60 минут

Как бы ни пытались мигранты, иностранные агенты из ФБК ("Фонд борьбы с коррупцией" включен Минюстом в список иноагентов) типа Волкова, Ашуркова, Жданова, Певчих перевернуть все с ног на голову и представить решение суда несправедливой ошибкой, выглядит это неубедительно. Гражданка Великобритании Певчих из Берлина оскорбляет российскую судебную систему и обещает всех посадить. Но круче всех выступил еще один подданный британской королевы г-н Ашурков. В эфире британского Sky News он мечтает о Майдане. Сюжет показан в эфире программы "60 минут".
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Депутат призвал СМИ в РФ оказать поддержку украинским коллегам. 60 минут
03 февраля 2021
19:54

Депутат призвал СМИ в РФ оказать поддержку украинским коллегам. 60 минут

Украинский депутат обвинил власти в Киеве в фашизации общества. 60 минут
03 февраля 2021
19:54

Украинский депутат обвинил власти в Киеве в фашизации общества. 60 минут

Навальный своим поведением в суде нанес разрушительный удар по имиджу. 60 минут
03 февраля 2021
19:32

Навальный своим поведением в суде нанес разрушительный удар по имиджу. 60 минут

Мария Захарова: мы возмущены беспрецедентным вмешательством в дела России. 60 минут
03 февраля 2021
19:32

Мария Захарова: мы возмущены беспрецедентным вмешательством в дела России. 60 минут

Участница Pussy Riot координирует протесты в России извне. 60 минут
03 февраля 2021
18:54

Участница Pussy Riot координирует протесты в России извне. 60 минут

На заседании суда Навальный вел себя вызывающе и по-хамски. 60 минут
03 февраля 2021
18:54

На заседании суда Навальный вел себя вызывающе и по-хамски. 60 минут

Лавров заявил о тенденциозности СМИ на Западе. 60 минут
03 февраля 2021
18:54

Лавров заявил о тенденциозности СМИ на Западе. 60 минут

Прокурор: к Навальному проявили беспрецедентное снисхождение. 60 минут
03 февраля 2021
18:54

Прокурор: к Навальному проявили беспрецедентное снисхождение. 60 минут

Байден ожидает ужесточения Западом санкций в отношении России. 60 минут
03 февраля 2021
18:54

Байден ожидает ужесточения Западом санкций в отношении России. 60 минут

Эфир от 03.02.2021 (18:40). Германия готовит санкции по Навальному. 60 минут
03 февраля 2021
18:40

Эфир от 03.02.2021 (18:40). Германия готовит санкции по Навальному. 60 минут