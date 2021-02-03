03 февраля 2021 19:54

Оппозиция пообещала импичмент Зеленскому. 60 минут

Народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович обвинил власти в Киеве в фашизации общества, заявив о намерении инициировать запуск процедуры импичмента в отношении президента Владимира Зеленского. "Зеленский бросил вызов европейскому будущему Украины, ведь фашизм – это не европейский выбор", – заявил Рабинович, выступая в Верховной раде. Депутат прокомментировал блокировку украинских телеканалов "112.Украина", ZIK и NewsOne. Сюжет показан в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Депутат призвал СМИ в РФ оказать поддержку украинским коллегам. 60 минут
03 февраля 2021
19:54

Депутат призвал СМИ в РФ оказать поддержку украинским коллегам. 60 минут

Навальный своим поведением в суде нанес разрушительный удар по имиджу. 60 минут
03 февраля 2021
19:32

Навальный своим поведением в суде нанес разрушительный удар по имиджу. 60 минут

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03 февраля 2021
19:32

Мария Захарова: мы возмущены беспрецедентным вмешательством в дела России. 60 минут

Стрим "60 минут": социальные сети ищут новые формы и способы коммуникации. 60 минут
03 февраля 2021
19:27

Стрим "60 минут": социальные сети ищут новые формы и способы коммуникации. 60 минут

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03 февраля 2021
18:54

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03 февраля 2021
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Лавров заявил о тенденциозности СМИ на Западе. 60 минут
03 февраля 2021
18:54

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Неубедительные призывы соратников Навального за границей. 60 минут
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18:54

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03 февраля 2021
18:54

Прокурор: к Навальному проявили беспрецедентное снисхождение. 60 минут

Байден ожидает ужесточения Западом санкций в отношении России. 60 минут
03 февраля 2021
18:54

Байден ожидает ужесточения Западом санкций в отношении России. 60 минут