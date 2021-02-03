Оппозиция пообещала импичмент Зеленскому. 60 минут

Народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович обвинил власти в Киеве в фашизации общества, заявив о намерении инициировать запуск процедуры импичмента в отношении президента Владимира Зеленского. "Зеленский бросил вызов европейскому будущему Украины, ведь фашизм – это не европейский выбор", – заявил Рабинович, выступая в Верховной раде. Депутат прокомментировал блокировку украинских телеканалов "112.Украина", ZIK и NewsOne. Сюжет показан в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".