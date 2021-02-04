Новый виток холодной войны, или смертельная схватка России с Западом. Вечер с Владимиром Соловьевым

В преддверии президентских выборов в России 2012 года Джо Байден приезжал к Владимиру Путину с категорическим условием – не баллотироваться. Как известно, это условие принято не было. Именно в этот момент произошло национальное самоопределение России в лице ее лидера. Такое мнение в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" высказал политолог Дмитрий Куликов. "Все остальное – последствия этого самоопределения, и мы сейчас входим в такую стадию этих последствий, которую можно назвать смертельной схваткой. Навальный – один из элементов этой схватки, завернутой в оболочку холодной войны и информационного противостояния", – пояснил политолог.