04 февраля 2021 01:28

Новый виток холодной войны, или смертельная схватка России с Западом. Вечер с Владимиром Соловьевым

В преддверии президентских выборов в России 2012 года Джо Байден приезжал к Владимиру Путину с категорическим условием – не баллотироваться. Как известно, это условие принято не было. Именно в этот момент произошло национальное самоопределение России в лице ее лидера. Такое мнение в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" высказал политолог Дмитрий Куликов. "Все остальное – последствия этого самоопределения, и мы сейчас входим в такую стадию этих последствий, которую можно назвать смертельной схваткой. Навальный – один из элементов этой схватки, завернутой в оболочку холодной войны и информационного противостояния", – пояснил политолог.
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Политолог: проект "Навальный" с арестом блогера не закончился. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
00:37

Политолог: проект "Навальный" с арестом блогера не закончился. Вечер с Владимиром Соловьевым

Михеев: Западу нужно, чтобы Навальный сидел в России. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
00:02

Михеев: Западу нужно, чтобы Навальный сидел в России. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 03.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
03 февраля 2021
23:35

Эфир от 03.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Политолог: Навальный взглянул в глаза честной реальности. Вечер с Владимиром Соловьевым
03 февраля 2021
00:29

Политолог: Навальный взглянул в глаза честной реальности. Вечер с Владимиром Соловьевым

Мария Захарова: дипломатический раут в суде – это политическая акция. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
23:54

Мария Захарова: дипломатический раут в суде – это политическая акция. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эксперт: мир увидел пример дипломатического "крышевания". Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
23:44

Эксперт: мир увидел пример дипломатического "крышевания". Вечер с Владимиром Соловьевым

Социолог: дерусификация Украины набирает обороты. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
23:40

Социолог: дерусификация Украины набирает обороты. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 02.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
23:35

Эфир от 02.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Донбасс благодарен России за вакцину и помощь в борьбе с пандемией. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
09:14

Донбасс благодарен России за вакцину и помощь в борьбе с пандемией. Вечер с Владимиром Соловьевым

Экс-депутат Рады: Зеленский начал сливать своих людей Америке. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
09:08

Экс-депутат Рады: Зеленский начал сливать своих людей Америке. Вечер с Владимиром Соловьевым