На Урале полицейские спасли заблудившегося в лесу мужчину. Новости на "России 24"

На Урале полицейские спасли мужчину, который заблудился в лесу. Об исчезновении сообщили родственники. 73-летний местный житель вышел из дома еще днем, но вечером не вернулся и не вышел на связь. Полицейские прочесали лес, где мог заплутать мужчина. Пройдя шесть километров с фонариками, стражам порядка удалось разыскать мужчину по следам на снегу. За это время он получил сильное переохлаждение и даже не мог двигаться – патрульным пришлось нести его на руках. Сейчас он под наблюдением врачей.