04 февраля 2021 06:12

На Урале полицейские спасли заблудившегося в лесу мужчину. Новости на "России 24"

На Урале полицейские спасли мужчину, который заблудился в лесу. Об исчезновении сообщили родственники. 73-летний местный житель вышел из дома еще днем, но вечером не вернулся и не вышел на связь. Полицейские прочесали лес, где мог заплутать мужчина. Пройдя шесть километров с фонариками, стражам порядка удалось разыскать мужчину по следам на снегу. За это время он получил сильное переохлаждение и даже не мог двигаться – патрульным пришлось нести его на руках. Сейчас он под наблюдением врачей.
общество происшествия спасение лес Урал новости полиция
Инвестировать в Крым можно будет анонимно. Новости на "России 24"
04 февраля 2021
07:28

Инвестировать в Крым можно будет анонимно. Новости на "России 24"

Бывший посол США в России может возглавить ЦРУ. Новости на "России 24"
04 февраля 2021
07:13

Бывший посол США в России может возглавить ЦРУ. Новости на "России 24"

Распространение COVID-19 могло начаться с рынка морепродуктов в Ухане. Новости на "России 24"
04 февраля 2021
07:09

Распространение COVID-19 могло начаться с рынка морепродуктов в Ухане. Новости на "России 24"

Мир в ожидании "Спутника V". Новости на "России 24"
04 февраля 2021
07:06

Мир в ожидании "Спутника V". Новости на "России 24"

Учебные заведения Ростова-на-Дону готовятся к очному обучению. Новости на "России 24"
04 февраля 2021
06:51

Учебные заведения Ростова-на-Дону готовятся к очному обучению. Новости на "России 24"

В Калужской области открылись несколько десятков ФАП. Новости на "России 24"
04 февраля 2021
06:38

В Калужской области открылись несколько десятков ФАП. Новости на "России 24"

Ветерана-мецената Томаса Мура провожала вся Британия. Новости на "России 24"
04 февраля 2021
06:36

Ветерана-мецената Томаса Мура провожала вся Британия. Новости на "России 24"

Министром транспорта США стал открытый гей. Новости на "России 24"
04 февраля 2021
06:27

Министром транспорта США стал открытый гей. Новости на "России 24"

Вторые сутки на Сахалине метель и ураганный ветер. Новости на "России 24"
04 февраля 2021
06:12

Вторые сутки на Сахалине метель и ураганный ветер. Новости на "России 24"

В Нагорном Карабахе для контроля ситуации применяют беспилотники. Новости на "России 24"
04 февраля 2021
06:10

В Нагорном Карабахе для контроля ситуации применяют беспилотники. Новости на "России 24"