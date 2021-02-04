04 февраля 2021 08:49

Зеленский оборвал на полуслове три телеканала. Вечер с Владимиром Соловьевым

Зеленский одним росчерком пера, без судебных заседаний, расследований и законодательных оснований, ввел санкции против гражданина Украины Тараса Козака. И тут же запретил хозяйственную деятельность на пять лет трем ведущим оппозиционным телеканалам страны. Об этом заявил в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" политолог Владимир Корнилов. "Конечно, такие решения без американского посольства принять на Украине нельзя. Это решение согласовано, а, возможно, и продиктовано Америкой", – отметил эксперт.
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Новый виток холодной войны, или смертельная схватка России с Западом. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
01:28

Новый виток холодной войны, или смертельная схватка России с Западом. Вечер с Владимиром Соловьевым

Политолог: проект "Навальный" с арестом блогера не закончился. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
00:37

Политолог: проект "Навальный" с арестом блогера не закончился. Вечер с Владимиром Соловьевым

Михеев: Западу нужно, чтобы Навальный сидел в России. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
00:02

Михеев: Западу нужно, чтобы Навальный сидел в России. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 03.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
03 февраля 2021
23:35

Эфир от 03.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Политолог: Навальный взглянул в глаза честной реальности. Вечер с Владимиром Соловьевым
03 февраля 2021
00:29

Политолог: Навальный взглянул в глаза честной реальности. Вечер с Владимиром Соловьевым

Мария Захарова: дипломатический раут в суде – это политическая акция. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
23:54

Мария Захарова: дипломатический раут в суде – это политическая акция. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эксперт: мир увидел пример дипломатического "крышевания". Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
23:44

Эксперт: мир увидел пример дипломатического "крышевания". Вечер с Владимиром Соловьевым

Социолог: дерусификация Украины набирает обороты. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
23:40

Социолог: дерусификация Украины набирает обороты. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 02.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
23:35

Эфир от 02.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Донбасс благодарен России за вакцину и помощь в борьбе с пандемией. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
09:14

Донбасс благодарен России за вакцину и помощь в борьбе с пандемией. Вечер с Владимиром Соловьевым