Зеленский оборвал на полуслове три телеканала. Вечер с Владимиром Соловьевым

Зеленский одним росчерком пера, без судебных заседаний, расследований и законодательных оснований, ввел санкции против гражданина Украины Тараса Козака. И тут же запретил хозяйственную деятельность на пять лет трем ведущим оппозиционным телеканалам страны. Об этом заявил в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" политолог Владимир Корнилов. "Конечно, такие решения без американского посольства принять на Украине нельзя. Это решение согласовано, а, возможно, и продиктовано Америкой", – отметил эксперт.