04 февраля 2021 08:50

Закрытие трех телеканалов: такого никогда не было в истории Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, комментируя закрытие Зеленским трех ведущих телеканалов, удивляется и не понимает, что происходит на Украине. Эйфория рухнула. 30 лет в независимой стране это было невозможно. Любое давление на СМИ всегда вызывало большой медийный резонанс и широкое обсуждение. "Самое унизительное во всей этой истории: первый комментарий Зеленского в соцсетях, где он на английском языке объясняет, что произошло. К кому из своих избирателей обращается президент Украины? Понятно, что Зеленский разговаривает с американским посольством", – подчеркнул в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" Вышинский.
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Зеленский оборвал на полуслове три телеканала. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
08:49

Зеленский оборвал на полуслове три телеканала. Вечер с Владимиром Соловьевым

Новый виток холодной войны, или смертельная схватка России с Западом. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
01:28

Новый виток холодной войны, или смертельная схватка России с Западом. Вечер с Владимиром Соловьевым

Политолог: проект "Навальный" с арестом блогера не закончился. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
00:37

Политолог: проект "Навальный" с арестом блогера не закончился. Вечер с Владимиром Соловьевым

Михеев: Западу нужно, чтобы Навальный сидел в России. Вечер с Владимиром Соловьевым
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Эфир от 03.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
03 февраля 2021
23:35

Эфир от 03.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Политолог: Навальный взглянул в глаза честной реальности. Вечер с Владимиром Соловьевым
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Политолог: Навальный взглянул в глаза честной реальности. Вечер с Владимиром Соловьевым

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Эксперт: мир увидел пример дипломатического "крышевания". Вечер с Владимиром Соловьевым

Социолог: дерусификация Украины набирает обороты. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
23:40

Социолог: дерусификация Украины набирает обороты. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 02.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
23:35

Эфир от 02.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым