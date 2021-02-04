Закрытие трех телеканалов: такого никогда не было в истории Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, комментируя закрытие Зеленским трех ведущих телеканалов, удивляется и не понимает, что происходит на Украине. Эйфория рухнула. 30 лет в независимой стране это было невозможно. Любое давление на СМИ всегда вызывало большой медийный резонанс и широкое обсуждение. "Самое унизительное во всей этой истории: первый комментарий Зеленского в соцсетях, где он на английском языке объясняет, что произошло. К кому из своих избирателей обращается президент Украины? Понятно, что Зеленский разговаривает с американским посольством", – подчеркнул в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" Вышинский.