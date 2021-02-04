04 февраля 2021 10:33

Мишустин встретился с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым. Новости на "России 24"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым. Встреча прошла накануне визита Мишустина в Казахстан, где 5 февраля состоится заседание Евразийского межправсовета. На встрече также обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества России со странами-участницами ЕАЭС в области мирного использования атомной энергии. Объединяющей профессиональной площадкой является межправительственный координационно-консультативный орган комиссия Атом-СНГ.
Росатом Евразийская ассоциация экономического сотрудничества/ЕАЭС Михаил Лихачев Михаил Мишустин новости
В Карачаево-Черкесии открывают новый корпус лицея. Новости на "России 24"
04 февраля 2021
10:03

В Карачаево-Черкесии открывают новый корпус лицея. Новости на "России 24"

Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка АТР. Новости на "России 24"
04 февраля 2021
09:47

Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка АТР. Новости на "России 24"

Музейная жизнь Москвы оживает. Новости на "России 24"
04 февраля 2021
09:45

Музейная жизнь Москвы оживает. Новости на "России 24"

Инфляционные ожидания россиян заметно снизились. Новости на "России 24"
04 февраля 2021
09:43

Инфляционные ожидания россиян заметно снизились. Новости на "России 24"

В Казани стартует Всероссийская спартакиада специальной Олимпиады по зимним видам спорта. Новости на "России 24"
04 февраля 2021
09:28

В Казани стартует Всероссийская спартакиада специальной Олимпиады по зимним видам спорта. Новости на "России 24"

Свердловская область получит 60 тысяч доз вакцины от коронавируса. Новости на "России 24"
04 февраля 2021
09:18

Свердловская область получит 60 тысяч доз вакцины от коронавируса. Новости на "России 24"

На авиабазе Хмеймим установлен памятник летчику Филипову. Новости на "России 24"
04 февраля 2021
09:15

На авиабазе Хмеймим установлен памятник летчику Филипову. Новости на "России 24"

Вакцинация может ускорить восстановление рынка нефти. Новости на "России 24"
04 февраля 2021
08:44

Вакцинация может ускорить восстановление рынка нефти. Новости на "России 24"

Большунов отказался от участия в этапе Кубка мира в Чехии. Новости на "России 24"
04 февраля 2021
08:38

Большунов отказался от участия в этапе Кубка мира в Чехии. Новости на "России 24"

УЕФА назвал ключевых футболистов сборной России перед Евро-2020. Новости на "России 24"
04 февраля 2021
08:29

УЕФА назвал ключевых футболистов сборной России перед Евро-2020. Новости на "России 24"