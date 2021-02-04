Мишустин встретился с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым. Новости на "России 24"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым. Встреча прошла накануне визита Мишустина в Казахстан, где 5 февраля состоится заседание Евразийского межправсовета. На встрече также обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества России со странами-участницами ЕАЭС в области мирного использования атомной энергии. Объединяющей профессиональной площадкой является межправительственный координационно-консультативный орган комиссия Атом-СНГ.