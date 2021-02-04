04 февраля 2021 08:56

Экс-депутат Рады: американцы ведут Зеленского на бойню. Вечер с Владимиром Соловьевым

Закрыв три украинских телеканала, президент Украины не понимает последствий. Не стоит думать, что за реализацию этого решения американское посольство заступится за Зеленского. "Это ошибка Зеленского, которого американцы ведут на бойню. Завтра он окажется в ситуации, когда сами же американцы обвинят его в преступлениях, в нарушениях Конституции, законов Украины и возбудят против него уголовное дело или отстранят от власти. И это завтра может настать очень скоро", – заявил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.
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Закрытие трех телеканалов: такого никогда не было в истории Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
08:50

Закрытие трех телеканалов: такого никогда не было в истории Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым

Зеленский оборвал на полуслове три телеканала. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
08:49

Зеленский оборвал на полуслове три телеканала. Вечер с Владимиром Соловьевым

Новый виток холодной войны, или смертельная схватка России с Западом. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
01:28

Новый виток холодной войны, или смертельная схватка России с Западом. Вечер с Владимиром Соловьевым

Политолог: проект "Навальный" с арестом блогера не закончился. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
00:37

Политолог: проект "Навальный" с арестом блогера не закончился. Вечер с Владимиром Соловьевым

Михеев: Западу нужно, чтобы Навальный сидел в России. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
00:02

Михеев: Западу нужно, чтобы Навальный сидел в России. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 03.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
03 февраля 2021
23:35

Эфир от 03.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Политолог: Навальный взглянул в глаза честной реальности. Вечер с Владимиром Соловьевым
03 февраля 2021
00:29

Политолог: Навальный взглянул в глаза честной реальности. Вечер с Владимиром Соловьевым

Мария Захарова: дипломатический раут в суде – это политическая акция. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
23:54

Мария Захарова: дипломатический раут в суде – это политическая акция. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эксперт: мир увидел пример дипломатического "крышевания". Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
23:44

Эксперт: мир увидел пример дипломатического "крышевания". Вечер с Владимиром Соловьевым

Социолог: дерусификация Украины набирает обороты. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
23:40

Социолог: дерусификация Украины набирает обороты. Вечер с Владимиром Соловьевым