Экс-депутат Рады: американцы ведут Зеленского на бойню. Вечер с Владимиром Соловьевым

Закрыв три украинских телеканала, президент Украины не понимает последствий. Не стоит думать, что за реализацию этого решения американское посольство заступится за Зеленского. "Это ошибка Зеленского, которого американцы ведут на бойню. Завтра он окажется в ситуации, когда сами же американцы обвинят его в преступлениях, в нарушениях Конституции, законов Украины и возбудят против него уголовное дело или отстранят от власти. И это завтра может настать очень скоро", – заявил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.