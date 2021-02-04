04 февраля 2021 11:00

Эфир от 04.02.2021 (11:00). Вести

Почти половина жителей России планирует сделать прививку от короновируса в ближайшие три месяца. В Сирии на российской авиабазе Хмеймим открыт памятник герою России, майору Роману Филлипову. Сегодня всемирный день борьбы с раком. В России поддержка онкобольных – одна из ключевых задач медицины. 2020 год поставил печальный климатический рекорд – он стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Беби-бум в Приморском океанариуме: сразу восемь пингвинят появились на свет у четырех пар.
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Дальневосточные водители часами стоят в очередях на АЗС. Вести
04 февраля 2021
11:15

Дальневосточные водители часами стоят в очередях на АЗС. Вести

В Костроме горят исторические Большие Мучные ряды. Вести
04 февраля 2021
10:08

В Костроме горят исторические Большие Мучные ряды. Вести

В центре Ростова появится Константино-Всехсвятский храм. Вести
04 февраля 2021
09:08

В центре Ростова появится Константино-Всехсвятский храм. Вести

Операция по спасению магаданца прошла на мысе Островной. Вести
04 февраля 2021
09:05

Операция по спасению магаданца прошла на мысе Островной. Вести

Эфир от 04.02.2021 (09:00). Вести
04 февраля 2021
09:00

Эфир от 04.02.2021 (09:00). Вести

Мог бы замерзнуть насмерть: в башкирском лесу спасли жеребенка. Вести
04 февраля 2021
06:29

Мог бы замерзнуть насмерть: в башкирском лесу спасли жеребенка. Вести

Градсовет одобрил эскизный проект памятника Петру Первому в Лахте. Вести
03 февраля 2021
21:39

Градсовет одобрил эскизный проект памятника Петру Первому в Лахте. Вести

Полицейские просят петербуржцев помочь в поиске бандитов, обманывающих пенсионеров. Вести
03 февраля 2021
21:24

Полицейские просят петербуржцев помочь в поиске бандитов, обманывающих пенсионеров. Вести

Донские пограничники задержали контрабандиста с 3 кг наркотиков. Вести
03 февраля 2021
20:19

Донские пограничники задержали контрабандиста с 3 кг наркотиков. Вести

Темпы вакцинации растут: как она проходит в Мурманской области. Вести
03 февраля 2021
19:14

Темпы вакцинации растут: как она проходит в Мурманской области. Вести