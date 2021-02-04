Антивирусное покрытие. Как получить максимальную выплату по страховке от COVID-19. Специальный репортаж

В 13 процентов случаев по полисам страхования от COVID-19 приходит отказ в выплате. Такие данные озвучивают в Банке России. Потребуется ли обязательно справка о госпитализации или будет достаточно выписки врача, можно ли застрахованному выезжать за границу и какие есть ограничения по возрасту? Мария Кудрявцева изучила, какие условия сейчас предлагают клиентам участники этого рынка и узнала, кто может рассчитывать на выплату, а в каком случае, напротив, компания имеет право отказать.