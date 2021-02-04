04 февраля 2021 12:45

Вместо любимых программ украинцы увидели разноцветный матрас. 60 минут

В ночь со 2 на 3 февраля Зеленский на пять лет отключил вещание трех телеканалов, принадлежащих депутату от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарасу Козаку. Президент Украины даже не стал собирать Совет нацбезопасности, а ограничился письменным опросом. Журналистов тоже предупреждать не стали. В полночь вместо любимых программ зрители увидели разноцветный матрас. Зеленского поддержали почти все "Слуги народа", Порошенко тоже в диком восторге. А больше всех обрадовался лидер "Нацкорпуса" Билецкий. Сюжет о закрытии украинских телеканалов показан в эфире программы "60 минут".
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