Западные политики требуют расширения санкций против России. 60 минут

Законопроект о привлечении России к ответственности «за злонамеренную деятельность» предусматривает санкции против российских чиновников, которые по мнению авторов документа, причастны к грубым нарушения международного права. В это понятие включается отравление и тюремное заключение Навального. Как заявил американский сенатор Марк Рубио, это четкий сигнал российскому правительству о том, что оно должно немедленно освободить Навального и прекратить свои репрессивные действия. В программе "60 минут" приводится цитата одного из авторов проекта сенатора Марка Рубио: "Россия продолжит использовать инструменты правительства для жесткого подавления оппозиции до тех пор, пока Соединенные Штаты и мир не скажут: хватит!"