04 февраля 2021 13:30

Западные политики требуют расширения санкций против России. 60 минут

Законопроект о привлечении России к ответственности «за злонамеренную деятельность» предусматривает санкции против российских чиновников, которые по мнению авторов документа, причастны к грубым нарушения международного права. В это понятие включается отравление и тюремное заключение Навального. Как заявил американский сенатор Марк Рубио, это четкий сигнал российскому правительству о том, что оно должно немедленно освободить Навального и прекратить свои репрессивные действия. В программе "60 минут" приводится цитата одного из авторов проекта сенатора Марка Рубио: "Россия продолжит использовать инструменты правительства для жесткого подавления оппозиции до тех пор, пока Соединенные Штаты и мир не скажут: хватит!"
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Участница протеста рассказала о "жестокости" ОМОН. 60 минут
04 февраля 2021
13:45

Участница протеста рассказала о "жестокости" ОМОН. 60 минут

Глава дипломатии ЕС критически оценил приговор Навальному. 60 минут
04 февраля 2021
13:44

Глава дипломатии ЕС критически оценил приговор Навальному. 60 минут

Политолог: Зеленский перешел к политике прямого запугивания. 60 минут
04 февраля 2021
13:20

Политолог: Зеленский перешел к политике прямого запугивания. 60 минут

Российские либералы поддержали Зеленского. 60 минут
04 февраля 2021
13:00

Российские либералы поддержали Зеленского. 60 минут

Реакция Запада и США на закрытие украинских телеканалов. 60 минут
04 февраля 2021
12:55

Реакция Запада и США на закрытие украинских телеканалов. 60 минут

Депутат Рады: в общество есть понимание необходимости импичмента Зеленскому. 60 минут
04 февраля 2021
12:50

Депутат Рады: в общество есть понимание необходимости импичмента Зеленскому. 60 минут

Вместо любимых программ украинцы увидели разноцветный матрас. 60 минут
04 февраля 2021
12:45

Вместо любимых программ украинцы увидели разноцветный матрас. 60 минут

Эфир от 04.02.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут
04 февраля 2021
12:40

Эфир от 04.02.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут

Депутат призвал СМИ в РФ оказать поддержку украинским коллегам. 60 минут
03 февраля 2021
19:54

Депутат призвал СМИ в РФ оказать поддержку украинским коллегам. 60 минут

Оппозиция пообещала импичмент Зеленскому. 60 минут
03 февраля 2021
19:54

Оппозиция пообещала импичмент Зеленскому. 60 минут