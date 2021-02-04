04 февраля 2021 18:55

Враждебные СМИ питаются фейками с протестов за Навального. 60 минут

В сетях появляются все новые фейки о российском ОМОНе. Среди якобы пострадавших от дубинок есть и "профессиональные жертвы" с многолетним опытом, такие как блогер Федор Худокормов. С 2018 года он, прикрываясь фальшивыми журналистскими удостоверениями, во время митингов провоцирует сотрудников полиции на ответные действия и выкладывает в Интернет жалобные видео. После чего западные СМИ незамедлительно пишут об избиениях прессы российским ОМОНом. Сюжет о фейках, направленных на дискредитацию правоохранительных органов РФ, показан в эфире программы "60 минут".
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Неофашисты на Украине требуют закрыть телеканал "Наш". 60 минут
04 февраля 2021
19:50

Неофашисты на Украине требуют закрыть телеканал "Наш". 60 минут

Украинские корни Алексея Навального. 60 минут
04 февраля 2021
19:30

Украинские корни Алексея Навального. 60 минут

Западный политолог призвал спасти Европу вакциной из РФ. 60 минут
04 февраля 2021
19:20

Западный политолог призвал спасти Европу вакциной из РФ. 60 минут

Макрон резко изменил риторику в отношении российской вакцины "Спутник V". 60 минут
04 февраля 2021
19:10

Макрон резко изменил риторику в отношении российской вакцины "Спутник V". 60 минут

Америка добивается контроля над "Северным потоком-2". 60 минут
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18:50

Америка добивается контроля над "Северным потоком-2". 60 минут

Навальнист Ашурков подтвердил, что ФБК давно готовил санкционный список. 60 минут
04 февраля 2021
18:45

Навальнист Ашурков подтвердил, что ФБК давно готовил санкционный список. 60 минут

Эфир от 04.02.2021 (18:40) Первый визит Борреля в Россию в должности главы дипломатии ЕС. 60 минут
04 февраля 2021
18:40

Эфир от 04.02.2021 (18:40) Первый визит Борреля в Россию в должности главы дипломатии ЕС. 60 минут

Участница протеста рассказала о "жестокости" ОМОН. 60 минут
04 февраля 2021
13:45

Участница протеста рассказала о "жестокости" ОМОН. 60 минут

Глава дипломатии ЕС критически оценил приговор Навальному. 60 минут
04 февраля 2021
13:44

Глава дипломатии ЕС критически оценил приговор Навальному. 60 минут

Западные политики требуют расширения санкций против России. 60 минут
04 февраля 2021
13:30

Западные политики требуют расширения санкций против России. 60 минут