Враждебные СМИ питаются фейками с протестов за Навального. 60 минут

В сетях появляются все новые фейки о российском ОМОНе. Среди якобы пострадавших от дубинок есть и "профессиональные жертвы" с многолетним опытом, такие как блогер Федор Худокормов. С 2018 года он, прикрываясь фальшивыми журналистскими удостоверениями, во время митингов провоцирует сотрудников полиции на ответные действия и выкладывает в Интернет жалобные видео. После чего западные СМИ незамедлительно пишут об избиениях прессы российским ОМОНом. Сюжет о фейках, направленных на дискредитацию правоохранительных органов РФ, показан в эфире программы "60 минут".