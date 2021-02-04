Эксперт: окружение Зеленского бьется в санкционных конвульсиях. Вечер с Владимиром Соловьевым

Судя по действиям украинского президента и его окружения, они готовы закрывать все до чего смогут дотянутся: телеканалы, блогеров в YouTube, всех. Как предположил соучредитель комитета спасения Украины Владимир Олейник в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", дело осталось за возбуждением уголовных дел по политическим мотивам. Зеленский и компания понимают, что кроме диктатуры другого выхода нет. "Вспомните его вызов в британскую Ми-6, – предложил Владимир Олейник, – он тогда признался: мы говорили об информационной безопасности. Вот когда они решили позакрывать телеканалы. И Зеленский пошел по беспределу, без суда и закона".