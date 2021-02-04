04 февраля 2021 23:52

Эксперт: окружение Зеленского бьется в санкционных конвульсиях. Вечер с Владимиром Соловьевым

Судя по действиям украинского президента и его окружения, они готовы закрывать все до чего смогут дотянутся: телеканалы, блогеров в YouTube, всех. Как предположил соучредитель комитета спасения Украины Владимир Олейник в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", дело осталось за возбуждением уголовных дел по политическим мотивам. Зеленский и компания понимают, что кроме диктатуры другого выхода нет. "Вспомните его вызов в британскую Ми-6, – предложил Владимир Олейник, – он тогда признался: мы говорили об информационной безопасности. Вот когда они решили позакрывать телеканалы. И Зеленский пошел по беспределу, без суда и закона".
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Мирошник: Украина раскручивает маховик войны на Донбассе. Вечер с Владимиром Соловьевым
05 февраля 2021
00:53

Мирошник: Украина раскручивает маховик войны на Донбассе. Вечер с Владимиром Соловьевым

Политолог: следующий шаг Зеленского – развязывание войны. Вечер с Владимиром Соловьевым
05 февраля 2021
00:43

Политолог: следующий шаг Зеленского – развязывание войны. Вечер с Владимиром Соловьевым

Экс-депутат Рады: закрытие телеканалов является жестом отчаяния Зеленского. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
23:48

Экс-депутат Рады: закрытие телеканалов является жестом отчаяния Зеленского. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 04.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
23:35

Эфир от 04.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эксперт: Зеленский не может быть легальным руководителем страны. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
08:59

Эксперт: Зеленский не может быть легальным руководителем страны. Вечер с Владимиром Соловьевым

Экс-депутат Рады: американцы ведут Зеленского на бойню. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
08:56

Экс-депутат Рады: американцы ведут Зеленского на бойню. Вечер с Владимиром Соловьевым

Закрытие трех телеканалов: такого никогда не было в истории Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
08:50

Закрытие трех телеканалов: такого никогда не было в истории Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым

Зеленский оборвал на полуслове три телеканала. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
08:49

Зеленский оборвал на полуслове три телеканала. Вечер с Владимиром Соловьевым

Новый виток холодной войны, или смертельная схватка России с Западом. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
01:28

Новый виток холодной войны, или смертельная схватка России с Западом. Вечер с Владимиром Соловьевым

Политолог: проект "Навальный" с арестом блогера не закончился. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
00:37

Политолог: проект "Навальный" с арестом блогера не закончился. Вечер с Владимиром Соловьевым