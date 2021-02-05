Политолог: следующий шаг Зеленского – развязывание войны. Вечер с Владимиром Соловьевым

Только Зеленский на волне симпатии жителей Востока и Юго-Востока Украины мог бы, как предполагали в Европе и США, привести страну на запад. "Ни Янукович, ни Ющенко, ни Порошенко или кто-то другой, – заявил член зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Дмитрий Куликов в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", – Тогда Восток восстал бы. Только представьте, если бы Порошенко ликвидировал телеканалы". Следующий шаг, который Зеленский должен будет сделать, уверен Дмитрий Куликов, это развязывание войны и построение в стране фашистской диктатуры.