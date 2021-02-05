05 февраля 2021 00:43

Политолог: следующий шаг Зеленского – развязывание войны. Вечер с Владимиром Соловьевым

Только Зеленский на волне симпатии жителей Востока и Юго-Востока Украины мог бы, как предполагали в Европе и США, привести страну на запад. "Ни Янукович, ни Ющенко, ни Порошенко или кто-то другой, – заявил член зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Дмитрий Куликов в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", – Тогда Восток восстал бы. Только представьте, если бы Порошенко ликвидировал телеканалы". Следующий шаг, который Зеленский должен будет сделать, уверен Дмитрий Куликов, это развязывание войны и построение в стране фашистской диктатуры.
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Мирошник: Украина раскручивает маховик войны на Донбассе. Вечер с Владимиром Соловьевым
05 февраля 2021
00:53

Мирошник: Украина раскручивает маховик войны на Донбассе. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эксперт: окружение Зеленского бьется в санкционных конвульсиях. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
23:52

Эксперт: окружение Зеленского бьется в санкционных конвульсиях. Вечер с Владимиром Соловьевым

Экс-депутат Рады: закрытие телеканалов является жестом отчаяния Зеленского. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
23:48

Экс-депутат Рады: закрытие телеканалов является жестом отчаяния Зеленского. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 04.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
23:35

Эфир от 04.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эксперт: Зеленский не может быть легальным руководителем страны. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
08:59

Эксперт: Зеленский не может быть легальным руководителем страны. Вечер с Владимиром Соловьевым

Экс-депутат Рады: американцы ведут Зеленского на бойню. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
08:56

Экс-депутат Рады: американцы ведут Зеленского на бойню. Вечер с Владимиром Соловьевым

Закрытие трех телеканалов: такого никогда не было в истории Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
08:50

Закрытие трех телеканалов: такого никогда не было в истории Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым

Зеленский оборвал на полуслове три телеканала. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
08:49

Зеленский оборвал на полуслове три телеканала. Вечер с Владимиром Соловьевым

Новый виток холодной войны, или смертельная схватка России с Западом. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
01:28

Новый виток холодной войны, или смертельная схватка России с Западом. Вечер с Владимиром Соловьевым

Политолог: проект "Навальный" с арестом блогера не закончился. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
00:37

Политолог: проект "Навальный" с арестом блогера не закончился. Вечер с Владимиром Соловьевым