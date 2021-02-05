05 февраля 2021 00:53

Мирошник: Украина раскручивает маховик войны на Донбассе. Вечер с Владимиром Соловьевым

Украина вновь открыла огонь по населенным пунктам ДНР и ЛНР. По обстрелы минометов попали не только бойцы народной милиции, но и мирные жители. Как рассказал в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник, сейчас происходит постепенная, но постоянная эскалация конфликта. Известно, сообщил советник, что Зеленский отдал приказ проверять боеготовность войск. В войска поехали инструкторы стран НАТО, чтобы оценить состояние войск: "не разворовано ли все то, что было туда направлено". И об этом Зеленский говорил с послами G-7, с этим советом акционеров, перед которым он должен держать ответ.
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Политолог: следующий шаг Зеленского – развязывание войны. Вечер с Владимиром Соловьевым
05 февраля 2021
00:43

Политолог: следующий шаг Зеленского – развязывание войны. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эксперт: окружение Зеленского бьется в санкционных конвульсиях. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
23:52

Эксперт: окружение Зеленского бьется в санкционных конвульсиях. Вечер с Владимиром Соловьевым

Экс-депутат Рады: закрытие телеканалов является жестом отчаяния Зеленского. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
23:48

Экс-депутат Рады: закрытие телеканалов является жестом отчаяния Зеленского. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 04.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
23:35

Эфир от 04.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эксперт: Зеленский не может быть легальным руководителем страны. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
08:59

Эксперт: Зеленский не может быть легальным руководителем страны. Вечер с Владимиром Соловьевым

Экс-депутат Рады: американцы ведут Зеленского на бойню. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
08:56

Экс-депутат Рады: американцы ведут Зеленского на бойню. Вечер с Владимиром Соловьевым

Закрытие трех телеканалов: такого никогда не было в истории Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
08:50

Закрытие трех телеканалов: такого никогда не было в истории Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым

Зеленский оборвал на полуслове три телеканала. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
08:49

Зеленский оборвал на полуслове три телеканала. Вечер с Владимиром Соловьевым

Новый виток холодной войны, или смертельная схватка России с Западом. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
01:28

Новый виток холодной войны, или смертельная схватка России с Западом. Вечер с Владимиром Соловьевым

Политолог: проект "Навальный" с арестом блогера не закончился. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
00:37

Политолог: проект "Навальный" с арестом блогера не закончился. Вечер с Владимиром Соловьевым