Мирошник: Украина раскручивает маховик войны на Донбассе. Вечер с Владимиром Соловьевым

Украина вновь открыла огонь по населенным пунктам ДНР и ЛНР. По обстрелы минометов попали не только бойцы народной милиции, но и мирные жители. Как рассказал в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник, сейчас происходит постепенная, но постоянная эскалация конфликта. Известно, сообщил советник, что Зеленский отдал приказ проверять боеготовность войск. В войска поехали инструкторы стран НАТО, чтобы оценить состояние войск: "не разворовано ли все то, что было туда направлено". И об этом Зеленский говорил с послами G-7, с этим советом акционеров, перед которым он должен держать ответ.