Вашингтон начинает ревизию санкций против РФ. Вечер с Владимиром Соловьевым

Администрация 46-го президента США Джозефа Байдена начинает ревизию санкционных режимов в отношении России. Так считает декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. "Администрация Байдена начинает ревизию списка всех санкций, которые были накиданы с 2014 года. Потому что ни в наказательном плане, ни в плане переговорном эти санкции не работают ", – сказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". По словам эксперта, в Вашингтоне хотят оценить эффективность санкционных режимов в отношении РФ, но очевидно, что весь набор инструментов внешнеполитического истеблишмента США априори является антироссийским. Администрация Байдена разрабатывает концепцию того, как сделать односторонние санкции США против РФ многосторонними, сказал Сидоров.