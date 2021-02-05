05 февраля 2021 09:20

Вашингтон начинает ревизию санкций против РФ. Вечер с Владимиром Соловьевым

Администрация 46-го президента США Джозефа Байдена начинает ревизию санкционных режимов в отношении России. Так считает декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. "Администрация Байдена начинает ревизию списка всех санкций, которые были накиданы с 2014 года. Потому что ни в наказательном плане, ни в плане переговорном эти санкции не работают ", – сказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". По словам эксперта, в Вашингтоне хотят оценить эффективность санкционных режимов в отношении РФ, но очевидно, что весь набор инструментов внешнеполитического истеблишмента США априори является антироссийским. Администрация Байдена разрабатывает концепцию того, как сделать односторонние санкции США против РФ многосторонними, сказал Сидоров.
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Эксперт назвала три сценария отношений РФ-ЕС. Вечер с Владимиром Соловьевым
05 февраля 2021
09:42

Эксперт назвала три сценария отношений РФ-ЕС. Вечер с Владимиром Соловьевым

Мирошник: Украина раскручивает маховик войны на Донбассе. Вечер с Владимиром Соловьевым
05 февраля 2021
00:53

Мирошник: Украина раскручивает маховик войны на Донбассе. Вечер с Владимиром Соловьевым

Политолог: следующий шаг Зеленского – развязывание войны. Вечер с Владимиром Соловьевым
05 февраля 2021
00:43

Политолог: следующий шаг Зеленского – развязывание войны. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эксперт: окружение Зеленского бьется в санкционных конвульсиях. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
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Эксперт: окружение Зеленского бьется в санкционных конвульсиях. Вечер с Владимиром Соловьевым

Экс-депутат Рады: закрытие телеканалов является жестом отчаяния Зеленского. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
23:48

Экс-депутат Рады: закрытие телеканалов является жестом отчаяния Зеленского. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 04.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
23:35

Эфир от 04.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эксперт: Зеленский не может быть легальным руководителем страны. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
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Эксперт: Зеленский не может быть легальным руководителем страны. Вечер с Владимиром Соловьевым

Экс-депутат Рады: американцы ведут Зеленского на бойню. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
08:56

Экс-депутат Рады: американцы ведут Зеленского на бойню. Вечер с Владимиром Соловьевым

Закрытие трех телеканалов: такого никогда не было в истории Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
08:50

Закрытие трех телеканалов: такого никогда не было в истории Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым

Зеленский оборвал на полуслове три телеканала. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
08:49

Зеленский оборвал на полуслове три телеканала. Вечер с Владимиром Соловьевым