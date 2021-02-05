Вашингтон начинает ревизию санкций против РФ. Вечер с Владимиром Соловьевым

Администрация 46-го президента США Джозефа Байдена начинает ревизию санкционных режимов в отношении России. Так считает декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. "Администрация Байдена начинает ревизию списка всех санкций, которые были накиданы с 2014 года. Потому что ни в наказательном плане, ни в плане переговорном эти санкции не работают ", – сказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". По словам эксперта, в Вашингтоне хотят оценить эффективность санкционных режимов в отношении РФ, но очевидно, что весь набор инструментов внешнеполитического истеблишмента США априори является антироссийским. Администрация Байдена разрабатывает концепцию того, как сделать односторонние санкции США против РФ многосторонними, сказал Сидоров.
05 февраля 2021 09:20