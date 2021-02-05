Эксперт назвала три сценария отношений РФ-ЕС. Вечер с Владимиром Соловьевым

Президент Российской ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина назвала три возможных, с ее точки зрения, сценария отношений между Россией и Европейским союзом на сегодняшний день и ближайшую перспективу. "Первый сценарий очень плохой – абсолютная заморозка отношений. Он, к сожалению, сейчас реален", – сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Двумя другими сценариями отношений России с Евросоюзом эксперт назвала точечное взаимодействие по вопросам, представляющим взаимный интерес, и восстановление стратегического партнерства, что на данном этапе нереально, поскольку сторонами в значительной мере утеряно взаимное доверие.