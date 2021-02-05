05 февраля 2021 09:42

Эксперт назвала три сценария отношений РФ-ЕС. Вечер с Владимиром Соловьевым

Президент Российской ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина назвала три возможных, с ее точки зрения, сценария отношений между Россией и Европейским союзом на сегодняшний день и ближайшую перспективу. "Первый сценарий очень плохой – абсолютная заморозка отношений. Он, к сожалению, сейчас реален", – сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Двумя другими сценариями отношений России с Евросоюзом эксперт назвала точечное взаимодействие по вопросам, представляющим взаимный интерес, и восстановление стратегического партнерства, что на данном этапе нереально, поскольку сторонами в значительной мере утеряно взаимное доверие.
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Вашингтон начинает ревизию санкций против РФ. Вечер с Владимиром Соловьевым
05 февраля 2021
09:20

Вашингтон начинает ревизию санкций против РФ. Вечер с Владимиром Соловьевым

Мирошник: Украина раскручивает маховик войны на Донбассе. Вечер с Владимиром Соловьевым
05 февраля 2021
00:53

Мирошник: Украина раскручивает маховик войны на Донбассе. Вечер с Владимиром Соловьевым

Политолог: следующий шаг Зеленского – развязывание войны. Вечер с Владимиром Соловьевым
05 февраля 2021
00:43

Политолог: следующий шаг Зеленского – развязывание войны. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эксперт: окружение Зеленского бьется в санкционных конвульсиях. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
23:52

Эксперт: окружение Зеленского бьется в санкционных конвульсиях. Вечер с Владимиром Соловьевым

Экс-депутат Рады: закрытие телеканалов является жестом отчаяния Зеленского. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
23:48

Экс-депутат Рады: закрытие телеканалов является жестом отчаяния Зеленского. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 04.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
23:35

Эфир от 04.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эксперт: Зеленский не может быть легальным руководителем страны. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
08:59

Эксперт: Зеленский не может быть легальным руководителем страны. Вечер с Владимиром Соловьевым

Экс-депутат Рады: американцы ведут Зеленского на бойню. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
08:56

Экс-депутат Рады: американцы ведут Зеленского на бойню. Вечер с Владимиром Соловьевым

Закрытие трех телеканалов: такого никогда не было в истории Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
08:50

Закрытие трех телеканалов: такого никогда не было в истории Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым

Зеленский оборвал на полуслове три телеканала. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
08:49

Зеленский оборвал на полуслове три телеканала. Вечер с Владимиром Соловьевым