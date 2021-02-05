05 февраля 2021 13:32

Агрессивная риторика Байдена. 60 минут

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "очень агрессивной и неконструктивной" риторику президента США Джозефа Байдена по отношению к России. Выступая в госдепартаменте США с программной речью по внешней политике, Байден заявил, что Вашингтон заставит Россию "платить" за свои действия​​​. Американский лидер призвал также Москву освободить оппозиционера Алексея Навального. "Мы уже сказали, что мы не будем внимать такого рода заявлениям, каким-то менторским заявлениям, не собираемся", – сказал Песков.
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Оппозиционно настроенные пользователи соцсетей клеймят Волкова после провала акций протеста. 60 минут
05 февраля 2021
13:52

Оппозиционно настроенные пользователи соцсетей клеймят Волкова после провала акций протеста. 60 минут

Навальный: "Я больше украинский по своим корням и генетике". 60 минут
05 февраля 2021
13:38

Навальный: "Я больше украинский по своим корням и генетике". 60 минут

Тарас Козак: Обвинения в адрес моих телеканалов – фейк. 60 минут
05 февраля 2021
13:30

Тарас Козак: Обвинения в адрес моих телеканалов – фейк. 60 минут

Собкор: У Навального на суде произошел эмоциональный всплеск на грани истерики. 60 минут
05 февраля 2021
13:11

Собкор: У Навального на суде произошел эмоциональный всплеск на грани истерики. 60 минут

Оппозиционер Волков провозгласил себя министром иностранных дел правительства Навального. 60 минут
05 февраля 2021
13:03

Оппозиционер Волков провозгласил себя министром иностранных дел правительства Навального. 60 минут

Байден потребовал немедленного освобождения Навального. 60 минут
05 февраля 2021
12:54

Байден потребовал немедленного освобождения Навального. 60 минут

Лавров на встрече с Боррелем: Мы готовы отвечать на любые вопросы. 60 минут
05 февраля 2021
12:49

Лавров на встрече с Боррелем: Мы готовы отвечать на любые вопросы. 60 минут

Страны Восточной Европы настаивают на санкциях по Навальному. 60 минут
05 февраля 2021
12:47

Страны Восточной Европы настаивают на санкциях по Навальному. 60 минут

Эфир от 05.02.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут
05 февраля 2021
12:40

Эфир от 05.02.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут

Неофашисты на Украине требуют закрыть телеканал "Наш". 60 минут
04 февраля 2021
19:50

Неофашисты на Украине требуют закрыть телеканал "Наш". 60 минут