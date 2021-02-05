Агрессивная риторика Байдена. 60 минут

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "очень агрессивной и неконструктивной" риторику президента США Джозефа Байдена по отношению к России. Выступая в госдепартаменте США с программной речью по внешней политике, Байден заявил, что Вашингтон заставит Россию "платить" за свои действия. Американский лидер призвал также Москву освободить оппозиционера Алексея Навального. "Мы уже сказали, что мы не будем внимать такого рода заявлениям, каким-то менторским заявлениям, не собираемся", – сказал Песков.
05 февраля 2021 13:32