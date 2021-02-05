Агрессивная риторика Байдена. 60 минут

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "очень агрессивной и неконструктивной" риторику президента США Джозефа Байдена по отношению к России. Выступая в госдепартаменте США с программной речью по внешней политике, Байден заявил, что Вашингтон заставит Россию "платить" за свои действия​​​. Американский лидер призвал также Москву освободить оппозиционера Алексея Навального. "Мы уже сказали, что мы не будем внимать такого рода заявлениям, каким-то менторским заявлениям, не собираемся", – сказал Песков.