Эфир от 05.02.2021 (18:40) Сторонники Навального разработали "суперплан" по его освобождению. 60 минут

Алексей Навальный получил реальный срок. Координатор штабов Навального Волков официально призвал Байдена и ЕС ввести санкции против России, спровоцировать внутрироссийский конфликт и затем свергнуть власть. Именно так навальнисты собираются вытаскивать своего лидера из тюрьмы. Сам же Волков уже объявил о создании правительства в изгнании, где себе отвел роль министра иностранных дел. По российским законам, его деятельность можно квалифицировать как государственную измену. Волков уже объявлен в розыск.