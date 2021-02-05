05 февраля 2021 20:00

Эфир от 05.02.2021. Вести в 20:00

Когда появится детская вакцина от коронавируса и кто ее разрабатывает? Вышли ли мы на плато по ковиду? Коментарии Минздрава. Суд обязал "Норникель" выплатить компенсацию после разлива дизтоплива в Норильске. Цифровая перезагрузка ЕврАзЭС: премьер Мишустин анонсировал коллегам из пяти стран технологичные способы быстро сдать тест на COVID-19. Глава Европейской дипломатии в Москве впервые за 4 года: что обсудили с Сергеем Лавровым? Навальный хотел сорвать заседание суда: дело о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной. Меркель локдаун пока не отменит. Президентская вечеринка в разгар пандемии в Киеве. Девушку-хореографа заказала соперница: подробности убийства. Глыба льда накрыла машину вместе с водителем . Неизвестные секреты "Елисеевского".
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В Волгограде врачи выходили всех недоношенных младенцев из четверни. Вести в 20:00
05 февраля 2021
20:39

В Волгограде врачи выходили всех недоношенных младенцев из четверни. Вести в 20:00

Астрономический штраф за аварию: "Норникель" возместит ущерб природе. Вести в 20:00
05 февраля 2021
20:20

Астрономический штраф за аварию: "Норникель" возместит ущерб природе. Вести в 20:00

Ультраполярное вторжение: температура в России достигнет "морозного дна". Вести в 20:00
05 февраля 2021
20:17

Ультраполярное вторжение: температура в России достигнет "морозного дна". Вести в 20:00

Жозеп Боррель: РФ и ЕС не должны видеть друг в друге соперников. Вести в 20:00
05 февраля 2021
20:00

Жозеп Боррель: РФ и ЕС не должны видеть друг в друге соперников. Вести в 20:00

Возвращение к плановому приему: в больницах Москвы и Подмосковья сворачивают ковидные койки. Вести в 20:00
04 февраля 2021
21:34

Возвращение к плановому приему: в больницах Москвы и Подмосковья сворачивают ковидные койки. Вести в 20:00

В школу по проезжей части: когда появятся обещанные пешеходные дорожки в деревне Митькино. Вести в 20:00
04 февраля 2021
21:15

В школу по проезжей части: когда появятся обещанные пешеходные дорожки в деревне Митькино. Вести в 20:00

Реставрация Московского дворца пионеров: куда переедут почти 700 кружков и секций. Вести в 20:00
04 февраля 2021
21:13

Реставрация Московского дворца пионеров: куда переедут почти 700 кружков и секций. Вести в 20:00

Сотни москвичей обмануты дважды, но состава преступления в полиции не видят. Вести в 20:00
04 февраля 2021
21:10

Сотни москвичей обмануты дважды, но состава преступления в полиции не видят. Вести в 20:00

Воробьев: к концу недели в Подмосковье могут снять все ограничения. Вести в 20:00
04 февраля 2021
21:07

Воробьев: к концу недели в Подмосковье могут снять все ограничения. Вести в 20:00

Снегопад в Москве: сугробы вырастут до колена. Вести в 20:00
04 февраля 2021
21:04

Снегопад в Москве: сугробы вырастут до колена. Вести в 20:00