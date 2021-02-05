05 февраля 2021 18:45

Навальный задел патриотические чувства ветерана. 60 минут

На заседании Бабушкинского суда Москвы рассматривается дело о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. В июне 2020 года Навальный оскорбил ветерана войны, назвав его предателем Родины. 94-летний Игнат Артеменко поддержал Путина и снялся в ролике про поправки в российскую Конституцию. Артеменко хочет, чтобы Навальный публично принес ему извинения. Однако Навальный избрал другую риторику и снова оскорбил престарелого человека. Сюжет показан в эфире программы "60 минут".
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Неблагодарная дочь России Мария Максакова вернулась за квадратными метрами. 60 минут
05 февраля 2021
19:51

Неблагодарная дочь России Мария Максакова вернулась за квадратными метрами. 60 минут

Кто на самом деле автор бренда "Навальный". 60 минут
05 февраля 2021
19:30

Кто на самом деле автор бренда "Навальный". 60 минут

Российская оппозиция призывает к репрессиям против собственного народа. 60 минут
05 февраля 2021
18:55

Российская оппозиция призывает к репрессиям против собственного народа. 60 минут

Эфир от 05.02.2021 (18:40) Сторонники Навального разработали "суперплан" по его освобождению. 60 минут
05 февраля 2021
18:40

Эфир от 05.02.2021 (18:40) Сторонники Навального разработали "суперплан" по его освобождению. 60 минут

Оппозиционно настроенные пользователи соцсетей клеймят Волкова после провала акций протеста. 60 минут
05 февраля 2021
13:52

Оппозиционно настроенные пользователи соцсетей клеймят Волкова после провала акций протеста. 60 минут

Навальный: "Я больше украинский по своим корням и генетике". 60 минут
05 февраля 2021
13:38

Навальный: "Я больше украинский по своим корням и генетике". 60 минут

Агрессивная риторика Байдена. 60 минут
05 февраля 2021
13:32

Агрессивная риторика Байдена. 60 минут

Тарас Козак: Обвинения в адрес моих телеканалов – фейк. 60 минут
05 февраля 2021
13:30

Тарас Козак: Обвинения в адрес моих телеканалов – фейк. 60 минут

Собкор: У Навального на суде произошел эмоциональный всплеск на грани истерики. 60 минут
05 февраля 2021
13:11

Собкор: У Навального на суде произошел эмоциональный всплеск на грани истерики. 60 минут

Оппозиционер Волков провозгласил себя министром иностранных дел правительства Навального. 60 минут
05 февраля 2021
13:03

Оппозиционер Волков провозгласил себя министром иностранных дел правительства Навального. 60 минут