Навальный задел патриотические чувства ветерана. 60 минут

На заседании Бабушкинского суда Москвы рассматривается дело о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. В июне 2020 года Навальный оскорбил ветерана войны, назвав его предателем Родины. 94-летний Игнат Артеменко поддержал Путина и снялся в ролике про поправки в российскую Конституцию. Артеменко хочет, чтобы Навальный публично принес ему извинения. Однако Навальный избрал другую риторику и снова оскорбил престарелого человека. Сюжет показан в эфире программы "60 минут".