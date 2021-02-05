05 февраля 2021 18:55

Российская оппозиция призывает к репрессиям против собственного народа. 60 минут

Сенаторы США внесли в Конгресс законопроект об антироссийских мерах, подготовленный еще в сентябре прошлого года. В нем пока нет конкретных имен, но сторонникам Навального это даже на руку, они хотят, чтобы страдала вся Россия. Давно составленный санкционный список против российских граждан исполнительный директор ФБК (организация признана Минюстом РФ иноагентом) Ашурков отправил сразу Байдену, ратующему за "демократию" и требующему освобождения Навального. Подхватывая западные вопли о российском тоталитарном режиме, навальнисты в итоге начинают призывать к репрессиям против собственного народа. Сюжет показан в эфире программы "60 минут".
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Неблагодарная дочь России Мария Максакова вернулась за квадратными метрами. 60 минут
05 февраля 2021
19:51

Неблагодарная дочь России Мария Максакова вернулась за квадратными метрами. 60 минут

Кто на самом деле автор бренда "Навальный". 60 минут
05 февраля 2021
19:30

Кто на самом деле автор бренда "Навальный". 60 минут

Навальный задел патриотические чувства ветерана. 60 минут
05 февраля 2021
18:45

Навальный задел патриотические чувства ветерана. 60 минут

Эфир от 05.02.2021 (18:40) Сторонники Навального разработали "суперплан" по его освобождению. 60 минут
05 февраля 2021
18:40

Эфир от 05.02.2021 (18:40) Сторонники Навального разработали "суперплан" по его освобождению. 60 минут

Оппозиционно настроенные пользователи соцсетей клеймят Волкова после провала акций протеста. 60 минут
05 февраля 2021
13:52

Оппозиционно настроенные пользователи соцсетей клеймят Волкова после провала акций протеста. 60 минут

Навальный: "Я больше украинский по своим корням и генетике". 60 минут
05 февраля 2021
13:38

Навальный: "Я больше украинский по своим корням и генетике". 60 минут

Агрессивная риторика Байдена. 60 минут
05 февраля 2021
13:32

Агрессивная риторика Байдена. 60 минут

Тарас Козак: Обвинения в адрес моих телеканалов – фейк. 60 минут
05 февраля 2021
13:30

Тарас Козак: Обвинения в адрес моих телеканалов – фейк. 60 минут

Собкор: У Навального на суде произошел эмоциональный всплеск на грани истерики. 60 минут
05 февраля 2021
13:11

Собкор: У Навального на суде произошел эмоциональный всплеск на грани истерики. 60 минут

Оппозиционер Волков провозгласил себя министром иностранных дел правительства Навального. 60 минут
05 февраля 2021
13:03

Оппозиционер Волков провозгласил себя министром иностранных дел правительства Навального. 60 минут