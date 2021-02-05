Российская оппозиция призывает к репрессиям против собственного народа. 60 минут

Сенаторы США внесли в Конгресс законопроект об антироссийских мерах, подготовленный еще в сентябре прошлого года. В нем пока нет конкретных имен, но сторонникам Навального это даже на руку, они хотят, чтобы страдала вся Россия. Давно составленный санкционный список против российских граждан исполнительный директор ФБК (организация признана Минюстом РФ иноагентом) Ашурков отправил сразу Байдену, ратующему за "демократию" и требующему освобождения Навального. Подхватывая западные вопли о российском тоталитарном режиме, навальнисты в итоге начинают призывать к репрессиям против собственного народа. Сюжет показан в эфире программы "60 минут".