Кто на самом деле автор бренда "Навальный". 60 минут

Оппозиционер, автор бренда "Навальный" или агент иностранного влияния, а по сути шпион Владимир Ашурков заинтересовался Алексеем Навальным еще в 2009 году, спустя год они познакомились. Их первым публичным детищем стал "Фонд борьбы с коррупцией" (организация признана Минюстом РФ иноагентом), открытый в 2011 году. Ашурков занял в нем место исполнительного директора. Вместе с еще несколькими видными российскими предпринимателями, журналистами и деятелями культуры он стал первым публичным спонсором ФБК. Но деньги, судя по всему, шли не только из России. Сюжет показан в эфире программы "60 минут".