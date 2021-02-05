05 февраля 2021 19:30

Кто на самом деле автор бренда "Навальный". 60 минут

Оппозиционер, автор бренда "Навальный" или агент иностранного влияния, а по сути шпион Владимир Ашурков заинтересовался Алексеем Навальным еще в 2009 году, спустя год они познакомились. Их первым публичным детищем стал "Фонд борьбы с коррупцией" (организация признана Минюстом РФ иноагентом), открытый в 2011 году. Ашурков занял в нем место исполнительного директора. Вместе с еще несколькими видными российскими предпринимателями, журналистами и деятелями культуры он стал первым публичным спонсором ФБК. Но деньги, судя по всему, шли не только из России. Сюжет показан в эфире программы "60 минут".
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Неблагодарная дочь России Мария Максакова вернулась за квадратными метрами. 60 минут
05 февраля 2021
19:51

Неблагодарная дочь России Мария Максакова вернулась за квадратными метрами. 60 минут

Российская оппозиция призывает к репрессиям против собственного народа. 60 минут
05 февраля 2021
18:55

Российская оппозиция призывает к репрессиям против собственного народа. 60 минут

Навальный задел патриотические чувства ветерана. 60 минут
05 февраля 2021
18:45

Навальный задел патриотические чувства ветерана. 60 минут

Эфир от 05.02.2021 (18:40) Сторонники Навального разработали "суперплан" по его освобождению. 60 минут
05 февраля 2021
18:40

Эфир от 05.02.2021 (18:40) Сторонники Навального разработали "суперплан" по его освобождению. 60 минут

Оппозиционно настроенные пользователи соцсетей клеймят Волкова после провала акций протеста. 60 минут
05 февраля 2021
13:52

Оппозиционно настроенные пользователи соцсетей клеймят Волкова после провала акций протеста. 60 минут

Навальный: "Я больше украинский по своим корням и генетике". 60 минут
05 февраля 2021
13:38

Навальный: "Я больше украинский по своим корням и генетике". 60 минут

Агрессивная риторика Байдена. 60 минут
05 февраля 2021
13:32

Агрессивная риторика Байдена. 60 минут

Тарас Козак: Обвинения в адрес моих телеканалов – фейк. 60 минут
05 февраля 2021
13:30

Тарас Козак: Обвинения в адрес моих телеканалов – фейк. 60 минут

Собкор: У Навального на суде произошел эмоциональный всплеск на грани истерики. 60 минут
05 февраля 2021
13:11

Собкор: У Навального на суде произошел эмоциональный всплеск на грани истерики. 60 минут

Оппозиционер Волков провозгласил себя министром иностранных дел правительства Навального. 60 минут
05 февраля 2021
13:03

Оппозиционер Волков провозгласил себя министром иностранных дел правительства Навального. 60 минут