05 февраля 2021 18:50

Навальный имел массу возможностей принести извинения ветерану войны. 60 минут

Сразу после размещения оскорбительного поста о ветеране Великой Отечественной войны Алексей Навальный и его команда вместо извинений затеяла расследование биографии Игната Артеменко, одного из героев агитационного ролика о голосовании по поправкам в Конституцию. Как заметил в эфире программы "60 минут" военный корреспондент газеты Комсомольская правда Александр Коц, который присутствовал на заседании суда, Навальный мог бы просто объяснить, что в полемическом запале бывает всякое и можно наговорить лишнего. "Навальный мог встать и сказать: "Извините, пожалуйста. Я уважаю Вас и в Вашем лице хочу извиниться перед всеми ветеранами войны, которых я оскорбил". Он этого не сделал".
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Неблагодарная дочь России Мария Максакова вернулась за квадратными метрами. 60 минут
05 февраля 2021
19:51

Неблагодарная дочь России Мария Максакова вернулась за квадратными метрами. 60 минут

Кто на самом деле автор бренда "Навальный". 60 минут
05 февраля 2021
19:30

Кто на самом деле автор бренда "Навальный". 60 минут

Навальный будет отбывать наказание недалеко от Москвы. 60 минут
05 февраля 2021
19:20

Навальный будет отбывать наказание недалеко от Москвы. 60 минут

Российская оппозиция призывает к репрессиям против собственного народа. 60 минут
05 февраля 2021
18:55

Российская оппозиция призывает к репрессиям против собственного народа. 60 минут

Навальный задел патриотические чувства ветерана. 60 минут
05 февраля 2021
18:45

Навальный задел патриотические чувства ветерана. 60 минут

Эфир от 05.02.2021 (18:40) Сторонники Навального разработали "суперплан" по его освобождению. 60 минут
05 февраля 2021
18:40

Эфир от 05.02.2021 (18:40) Сторонники Навального разработали "суперплан" по его освобождению. 60 минут

Оппозиционно настроенные пользователи соцсетей клеймят Волкова после провала акций протеста. 60 минут
05 февраля 2021
13:52

Оппозиционно настроенные пользователи соцсетей клеймят Волкова после провала акций протеста. 60 минут

Навальный: "Я больше украинский по своим корням и генетике". 60 минут
05 февраля 2021
13:38

Навальный: "Я больше украинский по своим корням и генетике". 60 минут

Агрессивная риторика Байдена. 60 минут
05 февраля 2021
13:32

Агрессивная риторика Байдена. 60 минут

Тарас Козак: Обвинения в адрес моих телеканалов – фейк. 60 минут
05 февраля 2021
13:30

Тарас Козак: Обвинения в адрес моих телеканалов – фейк. 60 минут