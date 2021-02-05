Навальный имел массу возможностей принести извинения ветерану войны. 60 минут

Сразу после размещения оскорбительного поста о ветеране Великой Отечественной войны Алексей Навальный и его команда вместо извинений затеяла расследование биографии Игната Артеменко, одного из героев агитационного ролика о голосовании по поправкам в Конституцию. Как заметил в эфире программы "60 минут" военный корреспондент газеты Комсомольская правда Александр Коц, который присутствовал на заседании суда, Навальный мог бы просто объяснить, что в полемическом запале бывает всякое и можно наговорить лишнего. "Навальный мог встать и сказать: "Извините, пожалуйста. Я уважаю Вас и в Вашем лице хочу извиниться перед всеми ветеранами войны, которых я оскорбил". Он этого не сделал".