Навальный будет отбывать наказание недалеко от Москвы. 60 минут

До сих пор Навальный по всем заведенным против него делам отделывался условными сроками или административными наказаниями. Следующие два года и восемь месяцев ему предстоит провести в колонии в одном из ближайших к Москве регионов. Возможно, это будет исправительная колония №5 в Рязанской области, где отбывает срок за взятку старый знакомый Навального – Никита Белых. Сюжет о том, какие дела они совместно прокручивали и как содержатся в тюрьмах заключенные, которым заменили условные сроки на реальные, показан в эфире программы "60 минут".