05 февраля 2021 19:20

Навальный будет отбывать наказание недалеко от Москвы. 60 минут

До сих пор Навальный по всем заведенным против него делам отделывался условными сроками или административными наказаниями. Следующие два года и восемь месяцев ему предстоит провести в колонии в одном из ближайших к Москве регионов. Возможно, это будет исправительная колония №5 в Рязанской области, где отбывает срок за взятку старый знакомый Навального – Никита Белых. Сюжет о том, какие дела они совместно прокручивали и как содержатся в тюрьмах заключенные, которым заменили условные сроки на реальные, показан в эфире программы "60 минут".
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Неблагодарная дочь России Мария Максакова вернулась за квадратными метрами. 60 минут
05 февраля 2021
19:51

Неблагодарная дочь России Мария Максакова вернулась за квадратными метрами. 60 минут

Кто на самом деле автор бренда "Навальный". 60 минут
05 февраля 2021
19:30

Кто на самом деле автор бренда "Навальный". 60 минут

Российская оппозиция призывает к репрессиям против собственного народа. 60 минут
05 февраля 2021
18:55

Российская оппозиция призывает к репрессиям против собственного народа. 60 минут

Навальный имел массу возможностей принести извинения ветерану войны. 60 минут
05 февраля 2021
18:50

Навальный имел массу возможностей принести извинения ветерану войны. 60 минут

Навальный задел патриотические чувства ветерана. 60 минут
05 февраля 2021
18:45

Навальный задел патриотические чувства ветерана. 60 минут

Эфир от 05.02.2021 (18:40) Сторонники Навального разработали "суперплан" по его освобождению. 60 минут
05 февраля 2021
18:40

Эфир от 05.02.2021 (18:40) Сторонники Навального разработали "суперплан" по его освобождению. 60 минут

Оппозиционно настроенные пользователи соцсетей клеймят Волкова после провала акций протеста. 60 минут
05 февраля 2021
13:52

Оппозиционно настроенные пользователи соцсетей клеймят Волкова после провала акций протеста. 60 минут

Навальный: "Я больше украинский по своим корням и генетике". 60 минут
05 февраля 2021
13:38

Навальный: "Я больше украинский по своим корням и генетике". 60 минут

Агрессивная риторика Байдена. 60 минут
05 февраля 2021
13:32

Агрессивная риторика Байдена. 60 минут

Тарас Козак: Обвинения в адрес моих телеканалов – фейк. 60 минут
05 февраля 2021
13:30

Тарас Козак: Обвинения в адрес моих телеканалов – фейк. 60 минут