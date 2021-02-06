06 февраля 2021 11:55 Сергей Брилев Шах и мат: бесспорный прорыв российских ученых и успех "Спутника V". Вести в субботу Как теперь быть тем, кто считал, что все это пропаганда, а теперь в журнале The Lancet вышла положительная статья о третьей фазе испытаний российской вакцины? Текст сюжета общество передача Россия информация Вести Сергей Брилев вакцинация выпуски "Вестей" коронавирус Александр Гинцбург Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи новости ковид