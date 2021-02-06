06 февраля 2021 11:55 Сергей Брилев

Шах и мат: бесспорный прорыв российских ученых и успех "Спутника V". Вести в субботу

Как теперь быть тем, кто считал, что все это пропаганда, а теперь в журнале The Lancet вышла положительная статья о третьей фазе испытаний российской вакцины?
Текст сюжета
общество передача Россия информация Вести Сергей Брилев вакцинация выпуски "Вестей" коронавирус Александр Гинцбург Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи новости ковид
"Матадор", новатор, юбиляр: Константин Эрнст не растерял самоиронии. Вести в субботу
06 февраля 2021
11:41

"Матадор", новатор, юбиляр: Константин Эрнст не растерял самоиронии. Вести в субботу

Василий Блаженный и знаменитый храм: репортаж "Вестей в субботу". Вести в субботу
30 января 2021
20:55

Василий Блаженный и знаменитый храм: репортаж "Вестей в субботу". Вести в субботу

Нападения собак: почему закон не всегда работает. Вести в субботу
30 января 2021
20:44

Нападения собак: почему закон не всегда работает. Вести в субботу

В "Артеке" началась долгожданная смена для детей со всей страны. Вести в субботу
30 января 2021
20:40

В "Артеке" началась долгожданная смена для детей со всей страны. Вести в субботу

Трамп наигрался в гольф и соскучился по политике. Вести в субботу
30 января 2021
20:27

Трамп наигрался в гольф и соскучился по политике. Вести в субботу

Как живет "чемпион" по вакцинации и карантину. Вести в субботу
30 января 2021
20:17

Как живет "чемпион" по вакцинации и карантину. Вести в субботу

Тотальное поражение легких: врачи спасли маму и малыша. Вести в субботу
30 января 2021
20:15

Тотальное поражение легких: врачи спасли маму и малыша. Вести в субботу

Скончалась Алла Йошпе. Вести в субботу
30 января 2021
20:09

Скончалась Алла Йошпе. Вести в субботу

Мониторинг обстановки в Карабахе: открыт российско-турецкий центр. Вести в субботу
30 января 2021
20:05

Мониторинг обстановки в Карабахе: открыт российско-турецкий центр. Вести в субботу

ДТП на М5: пассажирский автобус превратился в груду металла. Вести в субботу
30 января 2021
20:03

ДТП на М5: пассажирский автобус превратился в груду металла. Вести в субботу