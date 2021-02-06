06 февраля 2021 21:00

Главное за день. Новости на "России 24"

Жизни трех человек унес пожар в жилом доме в поселке Мосрентген. Двое из погибших – дети. После публикации в The Lancet российская вакцина "Спутник V" стала фаворитом. Пожилой мужчина получил серьезные травмы в результате взрыва, прогремевшего в Бордо. Несколько авиапроисшествий произошли в субботу: борт "Аэрофлота" вынужденно вернулся в Шереметьево, из-за неисправности лайнер компании "Икар" сел в Нижнем Новгороде, и еще один самолет в ночь на 6 февраля из-за сигнала о поломке вернулся в Москву.
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Украинские радикалы требуют закрыть телеканал "Наш". Новости на "России 24"
06 февраля 2021
20:46

Украинские радикалы требуют закрыть телеканал "Наш". Новости на "России 24"

"Фортуна" начала укладку "Северного потока-2". Новости на "России 24"
06 февраля 2021
20:37

"Фортуна" начала укладку "Северного потока-2". Новости на "России 24"

Саночник Павличенко стал третьим в общем зачете Кубка мира. Новости на "России 24"
06 февраля 2021
20:08

Саночник Павличенко стал третьим в общем зачете Кубка мира. Новости на "России 24"

Словакия готова производить "Спутник V". Новости на "России 24"
06 февраля 2021
20:08

Словакия готова производить "Спутник V". Новости на "России 24"

Что помогает восстановиться после ковида? Новости на "России 24"
06 февраля 2021
18:14

Что помогает восстановиться после ковида? Новости на "России 24"

В России изобрели быстрый метод тестирования на коронавирус. Новости на "России 24"
06 февраля 2021
18:03

В России изобрели быстрый метод тестирования на коронавирус. Новости на "России 24"

Испугавшийся уколов ковидный беглец получил тюремный срок. Новости на "России 24"
06 февраля 2021
17:05

Испугавшийся уколов ковидный беглец получил тюремный срок. Новости на "России 24"

"Спутник V" зарегистрирован в Мьянме. Новости на "России 24"
06 февраля 2021
17:04

"Спутник V" зарегистрирован в Мьянме. Новости на "России 24"

Ретивых завоевал серебро в спринте на шведском этапе Кубка мира. Новости на "России 24"
06 февраля 2021
17:02

Ретивых завоевал серебро в спринте на шведском этапе Кубка мира. Новости на "России 24"

"За заслуги перед Отечеством": Эрнст и Фокин награждены орденами. Новости на "России 24"
06 февраля 2021
17:01

"За заслуги перед Отечеством": Эрнст и Фокин награждены орденами. Новости на "России 24"