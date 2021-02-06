Главное за день. Новости на "России 24"

Жизни трех человек унес пожар в жилом доме в поселке Мосрентген. Двое из погибших – дети. После публикации в The Lancet российская вакцина "Спутник V" стала фаворитом. Пожилой мужчина получил серьезные травмы в результате взрыва, прогремевшего в Бордо. Несколько авиапроисшествий произошли в субботу: борт "Аэрофлота" вынужденно вернулся в Шереметьево, из-за неисправности лайнер компании "Икар" сел в Нижнем Новгороде, и еще один самолет в ночь на 6 февраля из-за сигнала о поломке вернулся в Москву.