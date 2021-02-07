07 февраля 2021 17:04 Павел Зарубин

Президент обсудил с учителями спорный контент и предложил идею. Москва. Кремль. Путин

На этой неделе прошел финал конкурса "Учитель года". На нем победил Михаил Гуров – учитель математики из Ростова-на-Дону. Педагогический конкурс начали проводить еще в 1990 году, существует даже неформальный предметный зачет – чаще всего учителями года становились преподаватели русского языка и литературы. Учитель – вообще профессия сложная, а в 2020-м учителям пришлось совсем нелегко. Общаясь с учителями, Путин предложил любопытную идею. Подробности – в сюжете телеканала "Россия 1".
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"Задним числом все умны": Путин напомнил, в какой обстановке Ельцин возглавил страну. Москва. Кремль. Путин
07 февраля 2021
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Банки стали крепким фундаментом в стрессовых условиях пандемии. Москва. Кремль. Путин
07 февраля 2021
17:03

Банки стали крепким фундаментом в стрессовых условиях пандемии. Москва. Кремль. Путин

Греф и Костин обменялись шутками о конкуренции. Москва. Кремль. Путин
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13:47

Греф и Костин обменялись шутками о конкуренции. Москва. Кремль. Путин

Степашин и Шевченко рассказали о работе с Ельциным. Москва. Кремль. Путин
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13:31

Степашин и Шевченко рассказали о работе с Ельциным. Москва. Кремль. Путин

Эфир от 31.01.2021. Москва. Кремль. Путин
31 января 2021
22:00

Эфир от 31.01.2021. Москва. Кремль. Путин

Попытка докричаться: Россия рассчитывает, что ее услышат. Москва. Кремль. Путин
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17:09

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17:08

Ожившая история: что показали президенту в Музее Победы. Москва. Кремль. Путин

Президент ответил на вопросы студентов про дворец и про акции. Москва. Кремль. Путин
31 января 2021
17:08

Президент ответил на вопросы студентов про дворец и про акции. Москва. Кремль. Путин

Путин на несколько минут стал жителем Химок. Москва. Кремль. Путин
31 января 2021
17:07

Путин на несколько минут стал жителем Химок. Москва. Кремль. Путин

Сотрудница Музея Победы рассказала, что ей нашептал президент. Москва. Кремль. Путин
31 января 2021
15:23

Сотрудница Музея Победы рассказала, что ей нашептал президент. Москва. Кремль. Путин