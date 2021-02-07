Президент обсудил с учителями спорный контент и предложил идею. Москва. Кремль. Путин

На этой неделе прошел финал конкурса "Учитель года". На нем победил Михаил Гуров – учитель математики из Ростова-на-Дону. Педагогический конкурс начали проводить еще в 1990 году, существует даже неформальный предметный зачет – чаще всего учителями года становились преподаватели русского языка и литературы. Учитель – вообще профессия сложная, а в 2020-м учителям пришлось совсем нелегко. Общаясь с учителями, Путин предложил любопытную идею. Подробности – в сюжете телеканала "Россия 1".