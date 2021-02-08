08 февраля 2021 00:20

Экс-депутат Рады: остановить войну значит отказаться от денег. Вечер с Владимиром Соловьевым

Сегодня национальные интересы Украины диктуют прекращение войны через реализацию Минских договоренностей и интеграция в политическое поле страны 3,5 миллионов человек. Однако, как заявил в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" экс-депутат Верховной рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров, все это не входит в политические интересы Киева. "Остановить войну – это значит, что не будет ста миллиардов военного бюджета, из которого можно воровать. Схемы «от Порошенко» никуда не делись".
общество политика передача война программа Украина Владимир Зеленский Владимир Соловьев запрет телеканал телешоу
Константин Затулин: Украина стремительно движется к развязке. Вечер с Владимиром Соловьевым
09 февраля 2021
01:54

Константин Затулин: Украина стремительно движется к развязке. Вечер с Владимиром Соловьевым

Симоньян: Запад вложил в Навального годы работы и миллионы долларов. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
00:47

Симоньян: Запад вложил в Навального годы работы и миллионы долларов. Вечер с Владимиром Соловьевым

Европолитики промолчали в ответ на сравнительное видео протестов. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
00:32

Европолитики промолчали в ответ на сравнительное видео протестов. Вечер с Владимиром Соловьевым

Захарова объяснила высылку европейских коллег. Вечер с Владимиром Соловьевым
08 февраля 2021
00:24

Захарова объяснила высылку европейских коллег. Вечер с Владимиром Соловьевым

Политолог: почему Зеленскому выгодно разделять войну и торговлю. Вечер с Владимиром Соловьевым
07 февраля 2021
23:50

Политолог: почему Зеленскому выгодно разделять войну и торговлю. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 07.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
07 февраля 2021
22:40

Эфир от 07.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Президент "банановой республики" Зеленский стоит с протянутой рукой. Вечер с Владимиром Соловьевым
06 февраля 2021
10:20

Президент "банановой республики" Зеленский стоит с протянутой рукой. Вечер с Владимиром Соловьевым

Акции "навальнистов" призваны очернить президента России. Вечер с Владимиром Соловьевым
06 февраля 2021
10:10

Акции "навальнистов" призваны очернить президента России. Вечер с Владимиром Соловьевым

Такого никогда не было в истории Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым
06 февраля 2021
10:00

Такого никогда не было в истории Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эксперт назвала три сценария отношений РФ-ЕС. Вечер с Владимиром Соловьевым
05 февраля 2021
09:42

Эксперт назвала три сценария отношений РФ-ЕС. Вечер с Владимиром Соловьевым