Экс-депутат Рады: остановить войну значит отказаться от денег. Вечер с Владимиром Соловьевым

Сегодня национальные интересы Украины диктуют прекращение войны через реализацию Минских договоренностей и интеграция в политическое поле страны 3,5 миллионов человек. Однако, как заявил в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" экс-депутат Верховной рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров, все это не входит в политические интересы Киева. "Остановить войну – это значит, что не будет ста миллиардов военного бюджета, из которого можно воровать. Схемы «от Порошенко» никуда не делись".